Усик заговорил об окончании карьеры: с кем он хочет сражаться (видео)

Украинский боксер и чемпион мира Александр Усик планирует провести еще "два-три поединка" до завершения спортивной карьеры. Сейчас продолжаются переговоры с Дионтеем Уайлдером относительно чемпионского боя в супертяжелом весе, после которого украинец, вероятно, ограничится еще несколькими профессиональными поединками.

Об этом боксер рассказал в комментарии The Ring.

Александр Усик раскрыл планы на завершение карьеры

Когда Александр Усик уйдет из бокса

"Моя команда готовит для меня бой в следующем году — это Дионтей Уайлдер. Я хочу этот бой. Думаю, Дионтей тоже. Еще два-три поединка", — заявил Усик.

В ноябре 2025 года 38-летний спортсмен говорил, что планирует боксировать до 41-летнего возраста. После этого Александр планирует сосредоточиться на развитии собственной школы бокса и развитии будущего поколения спортсменов.

Последний раз Усик дрался в июле 2025 года против британца Даниэля Дюбуа, одолев его нокаутом.

После перехода в супертяжелый вес украинец преимущественно ограничивался одним боем в год. Исключением стали две встречи с Тайсоном Фьюри в 2024 году.

Усик потерял звание чемпиона

В ноябре 2025 года спортсмен потерял звание абсолютного чемпиона мира после того, как освободил пояс WBO. Такой отказ Усика от пояса сделал из Фабио Уордли полноценного чемпиона. Именно непобедимый британец обладал статусом временного чемпиона. Также Уордли был обязательным соперником по линии WBO и до последнего претендовал на бой с Александром Усиком. В организации тогда заявили, что принимают и уважают решение украинца.

Сейчас Усик сохраняет статус объединенного чемпиона, удерживая основные пояса WBC, WBA и IBF в дивизионе.

Кроме того, боксер назвал своим приоритетным соперником в 2026 году американского тяжеловеса Деонтея Уайлдера.