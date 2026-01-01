Усик заговорив про закінчення карʼєри: з ким він хоче битися (відео)

Український боксер та чемпіон світу Олександр Усик планує провести ще "два-три поєдинки" до завершення спортивної кар'єри. Наразі тривають переговори з Діонтеєм Вайлдером щодо чемпіонського бою в надважкій вазі, після якого українець, ймовірно, обмежиться ще кількома професійними поєдинками.

Про це боксер розповів у коментарі The Ring.

Коли Олександр Усик піде з боксу

"Моя команда готує для мене бій наступного року — це Діонтей Вайлдер. Я хочу цей бій. Думаю, Діонтей теж. Ще два-три поєдинки", — заявив Усик.

У листопаді 2025 року 38-річний спортсмен казав, що планує боксувати до 41-річного віку. Після цього Олександр планує зосередитися на розвитку власної школи боксу та розвитку майбутнього покоління спортсменів.

Востаннє Усик бився в липні 2025 проти британця Даніеля Дюбуа, здолавши його нокаутом.

Після переходу в надважку вагу українець переважно обмежувався одним боєм на рік. Винятком стали дві зустрічі з Тайсоном Ф'юрі у 2024 році.

Усик втратив звання чемпіона

У листопаді 2025 року спортсмен втратив звання абсолютного чемпіона світу після того, як звільнив пояс WBO. Така відмова Усика від поясу зробила із Фабіо Вордлі повноцінного чемпіона. Саме непереможний британець володів статусом тимчасового чемпіона. Також Вордлі був обов'язковим суперником по лінії WBO та до останнього претендував на бій із Олександром Усиком. В організації тоді заявили, що приймають та поважають рішення українця.

Наразі Усик зберігає статус об'єднаного чемпіона, втримуючи основні пояси WBC, WBA та IBF у дивізіоні.

