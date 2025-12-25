Олександр Усик очолив світовий рейтинг боксерів у P4P: The Ring назвав нового лідера

Олександр Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу за версією видання The Ring, зайнявши перше місце після завершення кар’єри американця Теренса Кроуфорда. Український боксер закріпив свій статус абсолютного чемпіона у надважкій вазі та підтвердив позицію одного з найсильніших спортсменів сучасності

Як повідомляє The Ring, востаннє Усик виходив на ринг у липні 2025 року, коли в п’ятому раунді нокаутував британця Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. У листопаді того ж року український спортсмен добровільно відмовився від титулу WBO, зберігши при цьому високий статус у глобальному рейтингу.

В оновленому списку всі спортсмени піднялися на одну позицію, а до топ-10 увійшов американець Оскар Коллазо — чемпіон світу WBA та WBO у мінімальній вазі. Завдяки завершенню кар’єри Кроуфорда Усик отримав можливість очолити престижний рейтинг "Pound-for-pound".

Також відбулися зміни у важкій ваговій категорії, де Тайсон Ф’юрі вибув через тривалу відсутність поєдинків, а оновлення торкнулося напівлегкої, найлегшої та першої найлегшої вагових категорій.

Відео дня

Як зазначає джерело, світовий бокс готується до фінальних великих поєдинків року. Зокрема, Наоя Іноуе захищатиме титул чемпіона рингу та абсолютний титул у вазі до 122 фунтів проти Алана Пікассо на шоу The Ring V: Night of the Samurai, яке відбудеться цієї суботи в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Оновлений топ-10 боксерів "Pound-for-pound" за версією The Ring:

Олександр Усик (Україна) — 24-0-0 (15 КО) Наоя Іноуе (Японія) — 31-0-0 (27 КО) Джессі Родрігес (США) — 23-0-0 (16 КО) Дмитро Бівол (Росія) — 24-1-0 (12 КО) Артур Бетербієв (Росія) — 21-1-0 (20 КО) Джунто Накатані (Японія) — 31-0-0 (24 КО) Шакур Стівенсон (США) — 24-0-0 (11 КО) Девід Бенавідес (США) — 31-0-0 (25 КО) Девін Хейні (США) — 33-0-0 (15 КО) Оскар Коллазо (США) — 13-0-0 (10 КО)

Нагадаємо, що Олександр Усик назвав своїм пріоритетним суперником у 2026 році американського важковаговика Деонтея Вайлдера.

Також Фокус писав, що самопроголошена влада тимчасово окупованого Криму вирішила конфіскувати майно українського боксера Олександра Усика на території півострова.