Александр Усик возглавил мировой рейтинг боксеров в P4P: The Ring назвал нового лидера
Александр Усик возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров мира по версии издания The Ring, заняв первое место после завершения карьеры американца Теренса Кроуфорда. Украинский боксер закрепил свой статус абсолютного чемпиона в супертяжелом весе и подтвердил позицию одного из сильнейших спортсменов современности
Как сообщает The Ring, последний раз Усик выходил на ринг в июле 2025 года, когда в пятом раунде нокаутировал британца Даниэля Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. В ноябре того же года украинский спортсмен добровольно отказался от титула WBO, сохранив при этом высокий статус в глобальном рейтинге.
В обновленном списке все спортсмены поднялись на одну позицию, а в топ-10 вошел американец Оскар Коллазо — чемпион мира WBA и WBO в минимальном весе. Благодаря завершению карьеры Кроуфорда Усик получил возможность возглавить престижный рейтинг "Pound-for-pound".
Также произошли изменения в тяжелой весовой категории, где Тайсон Фьюри выбыл из-за длительного отсутствия поединков, а обновление коснулось полулегкой, легчайшей и первой легчайшей весовых категорий.
Как отмечает источник, мировой бокс готовится к финальным большим поединкам года. В частности, Наоя Иноуэ будет защищать титул чемпиона ринга и абсолютный титул в весе до 122 фунтов против Алана Пикассо на шоу The Ring V: Night of the Samurai, которое состоится в эту субботу в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Обновленный топ-10 боксеров "Pound-for-pound" по версии The Ring:
- Александр Усик (Украина) — 24-0-0 (15 КО)
- Наоя Иноуэ (Япония) — 31-0-0 (27 КО)
- Джесси Родригес (США) — 23-0-0 (16 КО)
- Дмитрий Бивол (Россия) — 24-1-0-0 (12 КО)
- Артур Бетербиев (Россия) — 21-1-0-0 (20 КО)
- Джунто Накатани (Япония) — 31-0-0 (24 КО)
- Шакур Стивенсон (США) — 24-0-0 (11 КО)
- Дэвид Бенавидес (США) — 31-0-0 (25 КО)
- Девин Хейни (США) — 33-0-0 (15 КО)
- Оскар Коллазо (США) — 13-0-0 (10 КО)
Напомним, что Александр Усик назвал своим приоритетным соперником в 2026 году американского тяжеловеса Деонтея Уайлдера.
Также Фокус писал, что самопровозглашенные власти временно оккупированного Крыма решили конфисковать имущество украинского боксера Александра Усика на территории полуострова.