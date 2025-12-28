Наставниця Усика: 5 продуктів треба їсти щодня, не менш важливо — спати

Авторка книги "Історія здоров’я чоловіка" та особиста дієтологиня чемпіона Олександра Усика розповідає про основні постулати здорового способу життя. Дізнайтесь, як без особливих зусиль стати значно щасливішою людиною.

Кандидатка медичних наук Катерина Толстікова, наставниця-дієтологиня боксера Олександра Усика, у розмові із Фокусом пояснює, яким має бути раціон здорового чоловіка і як базова турбота про себе може змінити якість життя.

Виявляється, для цього потрібно докласти зовсім небагато зусиль.

Раціон чемпіонів

Які продукти, на Вашу думку, найважливіші для чоловіків.

— Скажу чесно: абсолютно всі продукти важливі у раціоні. Втім, виділяю 5 груп з базовими продуктами:

Цінні злаки — гречка, булгур, рис. Це складні вуглеводи, які дають енергію. Омега-3, жирні кислоти: жирна риба, оселедець, скумбрія (не копчена) або лосось. Вони мають антизапальний механізм і важливі для нормальної роботи серцево-судинної системи та когнітивних функцій. Ягоди — лохина, чорниця (насамперед усі темні ягоди). Це ключ до антиоксидантів та захисту клітин. Горіхи — волоський горіх, фундук, мигдаль. Там багато мікроелементів (селен, цинк, мідь), важливих для гормонів, зокрема тестостерону, а також для роботи щитоподібної залози та наднирників. Обов’язково потрібно їсти зелень (фолієва кислота) — шпинат, рукола, кріп, петрушка, листя салату (необхідні для репродуктивної функції та серцево-судинної системи), а також яйця з жовтками, бо там є лецитин, холін, зеаксантин, лютеїн.

Згадані продукти корисні для роботи головного мозку та серцево-судинної системи; зниження запалення, покращення пам’яті, когнітивних функцій і загальної працездатності.

Відео дня

Що потрібно їсти чоловікові, щоб гарно пахнути? Кажуть, на це впливають фрукти та овочі, які їмо.

— Усе залежить від гормональної системи. Якщо піт має неприємний запах, це свідчить про погану роботу системи детоксу, що проявляється через шкіру, нирки, легені, кишківник і печінку. Тому важливі хрестоцвіті овочі: броколі, різні види капусти, кольрабі, савойська капуста.

Катерина — наставниця українського чемпіона Олександра Усика Фото: Катерина Толстікова | Особистий архів

Також необхідно їсти продукти із сіркою — часник, цибулю-порей, звичайну цибулю у сирому або обробленому вигляді. Коли нормалізуємо детокс, запах зменшується.

Що їсти чоловікам на сніданок?

— Меню не дуже відрізняється від жіночого сніданку. Кожна страва має бути повноцінною: білки, жири та вуглеводи, причому складних вуглеводів — найбільше. Наприклад, гречка з рибою, м’ясом або яйцями, плюс салат і ягоди або фрукти.

Важливо більше спати

Яке значення має сон і скільки часу потрібно рухатися?

— Сон критично важливий й має вирішальне значення для будь-якої людини. Уві сні відновлюється і нервова система, і м’язова система. Чоловіки часто сфокусовані на бізнес-задачах і відповідальності, тож сон — це база.

Щодо фізичної активності. Потрібно виділяти орієнтовно 150–300 хвилин на тиждень і щодня проходити хоча б 10 тисяч кроків, а то й більше.

Як впоратися зі стресом?

— Існує багато методів, як з ним працювати: саплементація, ванни з магнієвими пластівцями, ароматерапія, час з собою та заняття улюбленим хобі, щоб знижувати стрес і стимулювати вироблення серотоніну й дофаміну.

"Сон критично важливий й має вирішальне значення для будь-якої людини", — стверджує Катерина Фото: Катерина Толстікова | Особистий архів

Зустрічі з друзями та рідними теж дуже допомагають. Завжди повторюю: чоловіків часто лікують базові речі, тобто обійми, турбота, відчуття, що вони цінні та потрібні.

За спостереженнями, одружені чоловіки живуть довше. Чому?

— Бо людині потрібна людина. Коли жінка і чоловік перебувають у стосунках як партнери — це дає дуже класний результат для здоров’я, нервової системи і загальної підтримки. Дуже часто жінки перебирають на себе роль турботи про чоловіка — фізичної та психологічної, і це реально впливає на його здоров’я.

Типовий день здорового чоловіка

Опишіть, будь ласка, типовий день чоловіка, який проживе довге і щасливе життя.

— Потрібно створити систему життя, де йому буде комфортно, балансуючи між роботою та відпочинком. Він має займатися тим, що приносить задоволення. Хтось хоче працювати 8 годин, а хтось — дві. Заробіток у всіх різний, але чим більше чоловік заробляє, тим впевненіше і цінніше він себе почуває, бо закриваються базові потреби.

Катерина Толстікова працює з Олександром Усиком Фото: Катерина Толстікова | Особистий архів

Потрібно дотримуватись правил здорового харчування, мінімум алкоголю, паління, токсичних друзів і проблемного колективу. В основі життя має бути розвиток — навчання, подорожі, зміна картинки, ваші хобі.

Дані про експерта

Катерина Толстікова — один з найвідоміших в Україні лікарів сімейної медицини, кандидатка медичних наук, ендокринологиня, лікарка функціональної та anti-age медицини, засновниця навчального наукового проєкту "Академія Здоров’я доктора Толстікової". Особистий дієтолог боксера Олександра Усика, чемпіона Bellator Ярослава Амосова, тенісистки Катаріни Завацької та інших спортсменів.

Катерина Толстікова — один з найвідоміших в Україні лікарів сімейної медицини Фото: Катерина Толстікова | Особистий архів

Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Їжте імбир щодня — і ось що буде з вашим тілом: 11 змін в організмі.

Деякі овочі містять більше природного цукру, ніж інші. Дієтологиня поділилась, які овочі найменш солодкі, щоб краще контролювати рівень цукру в крові.

Також відома нутриціологиня, яка виросла в Японії, поділилася власним підходом до харчування. За її словами, саме фрукти відіграють ключову роль у довголітті. Вона назвала п’ять видів, які регулярно присутні в її щоденному раціоні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.