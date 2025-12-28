Наставница Усика: 5 продуктов надо есть каждый день, не менее важно — спать

Автор книги "История здоровья мужчины" и личный диетолог чемпиона Александра Усика рассказывает об основных постулатах здорового образа жизни. Узнайте, как без особых усилий стать счастливым человеком.

Кандидат медицинских наук Екатерина Толстикова, диетолог-наставник боксера Александра Усика, в разговоре с Фокусом объясняет, каким должен быть рацион здорового мужчины и как базовая забота о себе может изменить качество жизни.

Оказывается, для этого нужно приложить совсем немного усилий.

Рацион чемпионов

Какие продукты, по Вашему мнению, самые важные для мужчин.

— Скажу честно: абсолютно все продукты важны в рационе. Впрочем, выделяю 5 групп с базовыми продуктами:

Ценные злаки — гречка, булгур, рис. Это сложные углеводы, которые дают энергию. Омега-3, жирные кислоты: жирная рыба, сельдь, скумбрия (не копченая) или лосось. Они имеют антивоспалительный механизм и важны для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и когнитивных функций. Ягоды — голубика, черника (прежде всего все темные ягоды). Это ключ к антиоксидантам и защите клеток. Орехи — грецкий орех, фундук, миндаль. Там много микроэлементов (селен, цинк, медь), важных для гормонов, в частности тестостерона, а также для работы щитовидной железы и надпочечников. Обязательно нужно есть зелень (фолиевая кислота) — шпинат, руккола, укроп, петрушка, листья салата (необходимы для репродуктивной функции и сердечно-сосудистой системы), а также яйца с желтками, потому что там есть лецитин, холин, зеаксантин, лютеин.

Упомянутые продукты полезны для работы головного мозга и сердечно-сосудистой системы; снижения воспаления, улучшения памяти, когнитивных функций и общей работоспособности.

Відео дня

Что нужно есть мужчине, чтобы хорошо пахнуть? Говорят, на это влияют фрукты и овощи, которые едим.

— Все зависит от гормональной системы. Если пот имеет неприятный запах, это свидетельствует о плохой работе системы детокса, это проявляется через кожу, почки, легкие, кишечник и печень. Поэтому важны крестоцветные овощи: брокколи, различные виды капусты, кольраби, савойская капуста.

Екатерина — наставница украинского чемпиона Александра Усика Фото: Екатерина Толстикова | Личный архив

Также необходимо есть продукты с серой — чеснок, лук-порей, обычный лук в сыром или обработанном виде. Когда нормализуем детокс, запах уменьшается.

Что есть мужчинам на завтрак?

— Меню не очень отличается от женского завтрака. Каждое блюдо должно быть полноценным: белки, жиры и углеводы, причём сложных углеводов — больше всего. Например, гречка с рыбой, мясом или яйцами, плюс салат и ягоды или фрукты.

Важно больше спать

Какое значение имеет сон и сколько времени нужно двигаться?

— Сон критически важен и имеет решающее значение для любого человека. Во сне восстанавливается и нервная система, и мышечная система. Мужчины часто сфокусированы на бизнес-задачах и ответственности, так что сон — это база.

Относительно физической активности. Нужно выделять ориентировочно 150-300 минут в неделю и ежедневно проходить хотя бы 10 тысяч шагов, а то и больше.

Как справиться со стрессом?

— Существует много методов, как с ним работать: саплементация, ванны с магниевыми хлопьями, ароматерапия, время с собой и занятия любимым хобби, чтобы снижать стресс и стимулировать выработку серотонина и дофамина.

"Сон критически важен и имеет решающее значение для любого человека", — утверждает Екатерина Фото: Екатерина Толстикова | Личный архив

Встречи с друзьями и родными тоже очень помогают. Всегда повторяю: мужчин часто лечат базовые вещи, то есть объятия, забота, ощущение, что они ценны и нужны.

По наблюдениям, женатые мужчины живут дольше. Почему?

— Потому что человеку нужен человек. Когда женщина и мужчина находятся в отношениях как партнеры — это дает очень классный результат для здоровья, нервной системы и общей поддержки. Очень часто женщины перебирают на себя роль заботы о мужчине — физической и психологической, и это реально влияет на его здоровье.

Типичный день здорового мужчины

Опишите, пожалуйста, типичный день мужчины, который проживет долгую и счастливую жизнь.

— Нужно создать систему жизни, где ему будет комфортно, балансируя между работой и отдыхом. Он должен заниматься тем, что приносит удовольствие. Кто-то хочет работать 8 часов, а кто-то — два. Заработок у всех разный, но чем больше человек зарабатывает, тем увереннее и ценнее он себя чувствует, потому что закрываются базовые потребности.

Екатерина Толстикова работает с Александром Усиком Фото: Екатерина Толстикова | Личный архив

Нужно придерживаться правил здорового питания, минимум алкоголя, курения, токсичных друзей и проблемного коллектива. В основе жизни должно быть развитие — обучение, путешествия, смена картинки, ваши хобби.

Данные об эксперте

Екатерина Толстикова — один из самых известных в Украине врачей семейной медицины, кандидат медицинских наук, эндокринолог, врач функциональной и anti-age медицины, основательница учебного научного проекта "Академия Здоровья доктора Толстиковой". Личный диетолог боксера Александра Усика, чемпиона Bellator Ярослава Амосова, теннисистки Катарины Завацкой и других спортсменов.

Екатерина Толстикова — один из самых известных в Украине врачей семейной медицины Фото: Екатерина Толстикова | Личный архив

Напомним, ранее Фокус писал:

Ешьте имбирь каждый день — и вот что будет с вашим телом: 11 изменений в организме.

Некоторые овощи содержат больше природного сахара, чем другие. Диетолог поделилась, какие овощи наименее сладкие, чтобы лучше контролировать уровень сахара в крови.

Также известный нутрициолог, которая выросла в Японии, поделилась собственным подходом к питанию. По ее словам, именно фрукты играют ключевую роль в долголетии. Она назвала пять видов, которые регулярно присутствуют в ее ежедневном рационе.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.