Ешьте имбирь каждый день — и вот что будет с вашим телом: 11 изменений в организме
Для многих знакомство с имбирем начиналось с рождественского печенья или имбирных пряничных домиков. Но вне праздничных воспоминаний имбирь остается популярной специей в течение всего года — и недаром. Он не только придает блюдам пикантный вкус, но и может принести немало пользы здоровью.
Впрочем, мало кто знает, что имбирь технически не является корнем, пишет Parade.
Диетолог Джордан Гилл объясняет: "Хотя большинство считает имбирь корнем, на самом деле это разновидность ризомы — горизонтального подземного стебля".
Специалисты по питанию собрали основные преимущества и возможные риски ежедневного потребления этой специи.
Что происходит с организмом, если есть имбирь ежедневно
1. Уменьшается тошнота
Имбирь часто советуют беременным при токсикозе или людям, страдающим укачиванием. Это не миф: имбирь влияет на серотониновые рецепторы в кишечнике, снижая тошноту и рвоту.
2. Меньше газов и вздутия
Имбирь действует как карминатив — средство, уменьшающее газообразование и помогающее пище быстрее проходить по пищеварительному тракту.
3. Снижается воспаление
Благодаря активному веществу гингеролу имбирь обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Он может уменьшать боль в суставах и помогать при остеоартрите.
4. Укрепляется иммунитет
Антиоксиданты, содержащиеся в имбире, способствуют укреплению естественной иммунной защиты.
5. Облегчается течение менструации
Некоторые исследования показывают, что имбирь помогает снизить боль благодаря способности расслаблять мышцы и уменьшать воспаление.
6. Улучшаются показатели холестерина
Имбирь может снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов.
7. Стабилизируется уровень сахара в крови
Регулярное потребление имбиря может способствовать лучшему контролю глюкозы, что важно как для профилактики диабета, так и для людей, которые уже имеют это заболевание.
8. Поддерживается здоровье печени
Исследования показывают, что имбирь может снижать уровень печеночных ферментов, влияя на улучшение чувствительности к инсулину и уменьшение воспаления.
9. Улучшается работа мозга
Антиоксидантные вещества имбиря могут замедлять дегенеративные процессы и поддерживать когнитивные функции.
10. Возможно появление изжоги
Для некоторых людей имбирь в больших количествах может вызывать дискомфорт в желудке или повышать кислотность.
11. Легкий кроворазжижающий эффект
Имбирь может немного снижать свертываемость крови, что важно учитывать людям, которые принимают антикоагулянты или готовятся к операции.
Когда имбирь начинает действовать?
- при тошноте — через 30-60 минут
- при воспалении, проблемах пищеварения или повышенном сахаре — через несколько дней или недель регулярного употребления
Как диетологи советуют употреблять имбирь
Эксперты рекомендуют разные варианты:
- свежий имбирь в чае — классический способ, успокаивающий желудок
- свежевыжатый имбирный сок — энергичный и освежающий
- в блюдах: карри, соусах, напитках
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.