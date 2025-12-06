Ешьте имбирь каждый день — и вот что будет с вашим телом: 11 изменений в организме

Для многих знакомство с имбирем начиналось с рождественского печенья или имбирных пряничных домиков. Но вне праздничных воспоминаний имбирь остается популярной специей в течение всего года — и недаром. Он не только придает блюдам пикантный вкус, но и может принести немало пользы здоровью.

Впрочем, мало кто знает, что имбирь технически не является корнем, пишет Parade.

Диетолог Джордан Гилл объясняет: "Хотя большинство считает имбирь корнем, на самом деле это разновидность ризомы — горизонтального подземного стебля".

Специалисты по питанию собрали основные преимущества и возможные риски ежедневного потребления этой специи.

Что происходит с организмом, если есть имбирь ежедневно

1. Уменьшается тошнота

Имбирь часто советуют беременным при токсикозе или людям, страдающим укачиванием. Это не миф: имбирь влияет на серотониновые рецепторы в кишечнике, снижая тошноту и рвоту.

2. Меньше газов и вздутия

Имбирь действует как карминатив — средство, уменьшающее газообразование и помогающее пище быстрее проходить по пищеварительному тракту.

Відео дня

3. Снижается воспаление

Благодаря активному веществу гингеролу имбирь обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Он может уменьшать боль в суставах и помогать при остеоартрите.

4. Укрепляется иммунитет

Антиоксиданты, содержащиеся в имбире, способствуют укреплению естественной иммунной защиты.

5. Облегчается течение менструации

Некоторые исследования показывают, что имбирь помогает снизить боль благодаря способности расслаблять мышцы и уменьшать воспаление.

6. Улучшаются показатели холестерина

Имбирь может снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и триглицеридов.

7. Стабилизируется уровень сахара в крови

Регулярное потребление имбиря может способствовать лучшему контролю глюкозы, что важно как для профилактики диабета, так и для людей, которые уже имеют это заболевание.

8. Поддерживается здоровье печени

Исследования показывают, что имбирь может снижать уровень печеночных ферментов, влияя на улучшение чувствительности к инсулину и уменьшение воспаления.

9. Улучшается работа мозга

Антиоксидантные вещества имбиря могут замедлять дегенеративные процессы и поддерживать когнитивные функции.

10. Возможно появление изжоги

Для некоторых людей имбирь в больших количествах может вызывать дискомфорт в желудке или повышать кислотность.

11. Легкий кроворазжижающий эффект

Имбирь может немного снижать свертываемость крови, что важно учитывать людям, которые принимают антикоагулянты или готовятся к операции.

Когда имбирь начинает действовать?

при тошноте — через 30-60 минут

при воспалении, проблемах пищеварения или повышенном сахаре — через несколько дней или недель регулярного употребления

Как диетологи советуют употреблять имбирь

Эксперты рекомендуют разные варианты:

свежий имбирь в чае — классический способ, успокаивающий желудок

свежевыжатый имбирный сок — энергичный и освежающий

в блюдах: карри, соусах, напитках

Напомним, ранее Фокус писал:

Рецепт идеальных имбирных пряников. Готовые пряники можно украсить глазурью из яичного белка и сахарной пудры. Чтобы выпечка получилась еще более праздничной, в глазурь можно добавить красители.

Как правильно готовить имбирный чай: 4 совета, которые сделают напиток более полезным.

Кроме того, кабачки — это универсальный овощ, из него можно приготовить даже варенье. И получится замечательно. Поскольку кабачок не имеет ярко выраженного вкуса, пикантности ему придает имбирь.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.