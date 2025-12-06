Їжте імбир щодня — і ось що буде з вашим тілом: 11 змін в організмі

Для багатьох знайомство з імбирем починалося з різдвяного печива чи імбирних пряникових будиночків. Та поза святковими спогадами імбир залишається популярною спецією протягом усього року — і недарма. Він не лише додає стравам пікантного смаку, а й може принести чимало користі здоров’ю.

Утім, мало хто знає, що імбир технічно не є коренем, пише Parade.

Дієтолог Джордан Гілл пояснює: "Хоча більшість вважає імбир коренем, насправді це різновид ризоми — горизонтального підземного стебла".

Фахівці з харчування зібрали основні переваги та можливі ризики щоденного споживання цієї спеції.

Що відбувається з організмом, якщо їсти імбир щодня

1. Зменшується нудота

Імбир часто радять вагітним при токсикозі чи людям, що страждають на заколисування. Це не міф: імбир впливає на серотонінові рецептори в кишківнику, знижуючи нудоту та блювання.

2. Менше газів і здуття

Імбир діє як кармінатив — засіб, що зменшує газоутворення і допомагає їжі швидше проходити травним трактом.

3. Знижується запалення

Завдяки активній речовині гінгеролу імбир має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості. Він може зменшувати біль у суглобах та допомагати при остеоартриті.

4. Зміцнюється імунітет

Антиоксиданти, що містяться в імбирі, сприяють зміцненню природного імунного захисту.

5. Полегшується перебіг менструації

Деякі дослідження показують, що імбир допомагає знизити біль завдяки здатності розслаблювати м’язи та зменшувати запалення.

6. Поліпшуються показники холестерину

Імбир може знижувати рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ) та тригліцеридів.

7. Стабілізується рівень цукру в крові

Регулярне споживання імбиру може сприяти кращому контролю глюкози, що важливо як для профілактики діабету, так і для людей, які вже мають це захворювання.

8. Підтримується здоров’я печінки

Дослідження свідчать, що імбир може знижувати рівень печінкових ферментів, впливаючи на покращення чутливості до інсуліну та зменшення запалення.

9. Поліпшується робота мозку

Антиоксидантні речовини імбиру можуть сповільнювати дегенеративні процеси та підтримувати когнітивні функції.

10. Можлива поява печії

Для деяких людей імбир у великих кількостях може спричиняти дискомфорт у шлунку або підвищувати кислотність.

11. Легкий кроворозріджувальний ефект

Імбир може трохи знижувати згортання крові, що важливо враховувати людям, які приймають антикоагулянти або готуються до операції.

Коли імбир починає діяти?

при нудоті — через 30–60 хвилин

при запаленні, проблемах травлення або підвищеному цукрі — за кілька днів чи тижнів регулярного вживання

Як дієтологи радять вживати імбир

Експерти рекомендують різні варіанти:

свіжий імбир у чаї — класичний спосіб, що заспокоює шлунок

свіжовичавлений імбирний сік — енергійний і освіжаючий

у стравах: карі, соусах, напоях

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.