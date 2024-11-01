Як правильно готувати імбирний чай: 4 поради, які зроблять напій кориснішим

Імбирний чай допомагає при застудних захворюваннях, тому це незамінний напій у разі болю в горлі та нежитю. Щоб чай став ще ефективнішим, ви маєте зробити ці речі.

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У холодну пору року багато людей більш схильні до застудних захворювань, тому такі симптоми, як нежить, кашель і нездужання, є досить частим явищем. Але на щастя, існують ефективні домашні засоби, які можуть полегшити симптоми і підтримати імунітет. І головним фаворитом у разі застудних захворювань залишається імбирний чай. Про те, як його правильно приготувати пише Fit For Fun.

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Хоча вплив імбиру на застуду ще не було остаточно досліджено, дослідники припускають, що їдкі речовини бульби сприяють циркуляції крові, і таким чином мікроби можуть переноситися швидше. Тому можна припустити, що пряний гарячий напій також має протизапальну дію, зміцнює імунітет і зігріває зсередини.

Для цього достатньо додати кілька шматочків імбиру в чашку окропу і дати відвару настоятися. Проте слід уникати деяких помилок під час його приготування, щоб імбирний чай міг розкрити свої корисні властивості повною мірою.

Не очищайте імбир

Фото: Freepik

Не варто очищати пряну бульбу, адже в її шкірці також містяться цінні компоненти. Замість цього ретельно вимийте імбир і, за необхідності, видаліть великі забруднення овочевою щіткою. Найкраще використовувати органічний імбир, який часто містить більше ефірних олій, ніж звичайний.

Не нарізайте заздалегідь

Багато хто спочатку нарізає імбир і залишає шматочки доти, доки вода не закипить. Це не дуже гарна ідея, бо за цей короткий час корінь уже втрачає частину своїх корисних властивостей. Щоб цього уникнути, слід розрізати бульбу безпосередньо перед заварюванням.

Використовуйте воду правильної температури

Фото: Freepik

Для свіжого імбирного чаю вода не повинна бути киплячою. Це означає, що з води має здійматися кілька невеликих бульбашок повітря. Однак вода й не має бути надто холодною, інакше ефірні олії не зможуть розкрити свою дію повною мірою.

Дайте чаю настоятися

Імбирний чай має заварюватися щонайменше п'ять хвилин, тільки після цього його слід пити. Якщо ви любите імбирний чай трохи гостріше, дайте гарячому напою настоятися протягом десяти хвилин.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.