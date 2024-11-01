Как правильно готовить имбирный чай: 4 совета, которые сделают напиток полезнее

Имбирный чай помогает при простудных заболеваниях, поэтому это незаменимый напиток при боли в горле и насморке. Чтобы чай стал еще эффективнее, вы должны сделать эти вещи.

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В холодное время года многие люди более подвержены простудным заболеваниям, поэтому такие симптомы как насморк, кашель и недомогание довольно частое явление. Но к счастью, существуют эффективные домашние средства, которые могут облегчить симптомы и поддержать иммунитет. И главным фаворитом при простудных заболеваниях остается имбирный чай. О том, как его правильно приготовить пишет Fit For Fun.

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Хотя влияние имбиря на простуду еще не было окончательно исследовано, исследователи предполагают, что едкие вещества клубня способствуют циркуляции крови, и таким образом микробы могут переноситься быстрее. Поэтому можно предположить, что пряный горячий напиток также обладает противовоспалительным действием, укрепляет иммунитет и согревает изнутри.

Для этого достаточно добавить несколько кусочков имбиря в чашку кипятка и дать отвару настояться. Тем не менее следует избегать некоторых ошибок при его приготовлении, чтобы имбирный чай мог раскрыть свои полезные свойства в полной мере.

Не очищайте имбирь

Фото: Freepik

Не стоит очищать пряный клубень, ведь в его кожуре также содержатся ценные компоненты. Вместо этого тщательно вымойте имбирь и, при необходимости, удалите крупные загрязнения овощной щеткой. Лучше всего использовать органический имбирь, который часто содержит больше эфирных масел, чем обычный.

Не нарезайте заранее

Многие сначала нарезают имбирь и оставляют кусочки до тех пор, пока вода не закипит. Это не очень хорошая идея, потому что за это короткое время корень уже теряет часть своих полезных свойств. Чтобы этого избежать, следует разрезать клубень непосредственно перед завариванием.

Используйте воду правильной температуры

Фото: Freepik

Для свежего имбирного чая вода не должна быть кипящей. Это означает, что из воды должно поднимается несколько небольших пузырьков воздуха. Однако вода тоже не должна быть слишком холодной, иначе эфирные масла не смогут раскрыть свое действие в полной мере.

Дайте чаю настояться

Имбирный чай должен завариваться не менее пяти минут, только после этого его следует пить. Если вы любите имбирный чай немного острее, дайте горячему напитку настояться в течение десяти минут.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.