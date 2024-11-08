Смак свята: рецепт ідеальних імбирних пряників
Готові пряники можна прикрасити глазур'ю з яєчного білка і цукрової пудри. Щоб випічка вийшла ще більш святковою, у глазур можна додати барвники.
Різдво та Новий рік не за горами, а що може найкраще підкреслити атмосферу свята, як не імбирні пряники. Ця випічка давно асоціюється зі снігом, затишком і очікуванням дива. Своїм перевіреним рецептом пряників поділилася кулінарна блогерка із Сум Анастасія.
Імбирні пряники
Інгредієнти:
- масло вершкове – 180 г;
- цукор – 200 г;
- цедра лимона;
- яйце – 1 шт (+1 жовток);
- мед – 100 г;
- борошно – 500 г;
- сіль – 1/2 ч. л;
- мускатний горіх – 1/2 ч. л;
- мелений імбир – 1 ст. л;
- розпушувач – 1 ч. л.
Для глазурі:
- яєчний білок – 1 шт;
- цукрова пудра – 120 г;
- лимонний сік – 1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
Масло кімнатної температури збити за допомогою міксера. Окремо з'єднати цукор і цедру лимона, додати до масла і добре збити. Додати яйце та жовток, якщо не планується глазур. Можна додати два яйця. Якщо глазур все ж буде, то білок потрібно залишити для неї.
Потім до інгредієнтів додати мед і все добре перемішати.
Усі сухі інгредієнти просіяти та добре перемішати. Додавати невеликими порціями в масу і замісити еластичне тісто. Потім дати тісту відпочити дві години в холодильнику.
Розкачати тісто в пласт і за допомогою форм вирізати пряники, попередньо зануривши форми в борошно, щоб тісто до них не прилипало.
Випікати пряники в духовці за 180 градусів 10-15 хвилин. Дати охолонути.
Для глазурі збити білок, додаючи цукрову пудру. На 1 білок іде приблизно 120 грамів пудри, але кількість може відрізнятися. Наприкінці додати невелику кількість лимонного соку.
Кондитерський мішок наповнити глазур'ю і можна прикрашати пряники.
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