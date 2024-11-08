Смак свята: рецепт ідеальних імбирних пряників

Готові пряники можна прикрасити глазур'ю з яєчного білка і цукрової пудри. Щоб випічка вийшла ще більш святковою, у глазур можна додати барвники.

Різдво та Новий рік не за горами, а що може найкраще підкреслити атмосферу свята, як не імбирні пряники. Ця випічка давно асоціюється зі снігом, затишком і очікуванням дива. Своїм перевіреним рецептом пряників поділилася кулінарна блогерка із Сум Анастасія.

Імбирні пряники

Інгредієнти:

масло вершкове – 180 г;

цукор – 200 г;

цедра лимона;

яйце – 1 шт (+1 жовток);

мед – 100 г;

борошно – 500 г;

сіль – 1/2 ч. л;

мускатний горіх – 1/2 ч. л;

мелений імбир – 1 ст. л;

розпушувач – 1 ч. л.

Для глазурі:

яєчний білок – 1 шт;

цукрова пудра – 120 г;

лимонний сік – 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Масло кімнатної температури збити за допомогою міксера. Окремо з'єднати цукор і цедру лимона, додати до масла і добре збити. Додати яйце та жовток, якщо не планується глазур. Можна додати два яйця. Якщо глазур все ж буде, то білок потрібно залишити для неї.

Потім до інгредієнтів додати мед і все добре перемішати.

Усі сухі інгредієнти просіяти та добре перемішати. Додавати невеликими порціями в масу і замісити еластичне тісто. Потім дати тісту відпочити дві години в холодильнику.

Розкачати тісто в пласт і за допомогою форм вирізати пряники, попередньо зануривши форми в борошно, щоб тісто до них не прилипало.

Випікати пряники в духовці за 180 градусів 10-15 хвилин. Дати охолонути.

Для глазурі збити білок, додаючи цукрову пудру. На 1 білок іде приблизно 120 грамів пудри, але кількість може відрізнятися. Наприкінці додати невелику кількість лимонного соку.

Кондитерський мішок наповнити глазур'ю і можна прикрашати пряники.

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