Ніжне і смачне: найпростіший рецепт пісочного печива

Печиво за цим рецептом завжди виходить. А поки воно печеться, кухню наповнює смачний аромат.

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Якщо любите печиво, то спробуйте приготувати його за цим рецептом. Випікається воно всього лише 20 хвилин. А результат просто вражаючий. Та й доповнити цей рецепт можна на свій смак: родзинками, шоколадними краплями, чи іншими ягодами. Рецептом поділилися на сайті Gospodynka.

Пісочне печиво

Інгредієнти:

борошно — 370 г;

сметана — 150 г;

цукор — 200 г;

вершкове масло — 125 г;

ванілін — ½ ч. л.;

сода — ½ ч. л;

одне яйце.

У борошно додайте цукор, соду, ванілін, усе перемішайте, додайте сметану, порізане шматочками вершкове масло і замісіть тісто.

Скачайте тісто в кулю, оберніть плівкою і приберіть у холодильник на півгодини.

Після розкачати тісто тонше сантиметра. На поверхні зробіть проколи, щоб тісто не здувалося в духовці та виріжте фігурки-печива. Або просто наріжте ромбиками, або квадратиками. Деякі фігурки можна прикрасити, наприклад, у центрі кружка покласти родзинку або ягідку з варення. Змастіть печиво збитим яйцем і поставте в духовку, розігріту до 170 градусів. Випікайте близько 15 хвилин. Потім перевірте. В ідеалі печиво печеться близько 2025 хвилин, але все залежить від вашої духовки.

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