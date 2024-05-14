Нежное и вкусное: самый простой рецепт песочного печенья

Печенье по этому рецепту всегда получается. А пока оно печется, кухню наполняет вкусный аромат.

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Если любите печенье, то попробуйте приготовить его по этому рецепту. Выпекается оно всего лишь 20 минут. А результат просто поразительный. И дополнить этот рецепт можно по своему вкусу: изюмом, шоколадными каплями, или другими ягодами. Рецептом поделились на сайте Gospodynka.

Песочное печенье

Ингредиенты:

мука — 370 г;

сметана — 150 г;

сахар — 200 г;

сливочное масло — 125 г;

ванилин — ½ ч. л.;

сода — ½ ч. л.;

одно яйцо.

В муку добавьте сахар, соду, ванилин, все перемешайте, добавьте сметану, порезанное кусочками сливочное масло и замесите тесто.

Скатайте тесто в шар, оберните пленкой и уберите в холодильник на полчаса.

После раскатать тесто тоньше сантиметра. На поверхности сделайте проколы, чтобы тесто не вздувалось в духовке и вырежьте фигурки-печенья. Или просто нарежьте ромбиками, или квадратиками. Некоторые фигурки можно украсить, например в центре кружка положить изюминку или ягодку из варенья. Смажьте печенья взбитым яйцом и поставьте в духовку, разогретую до 170 градусов. Выпекайте около 15 минут. Потом проверьте. В идеале печенье печется около 2025 минут, но все зависит от вашей духовки.

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