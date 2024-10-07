Печиво, яке тане в роті: рецепт смачних ласощів

Його ще називають печиво "Моменти, що тануть", бо в нього справді дуже ніжна консистенція.

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Ніжне печиво, яке тане в роті, це ідеальний десерт. Печиво виходить розсипчастим і повітряним. Воно схоже на класичне пісочне печиво, але має трохи іншу структуру. І головний плюс — воно дуже швидко готується, як стверджують автори рецепта.

Печиво, яке тане в роті

Інгредієнти:

масло вершкове 82,5 % — 170 г;

борошно — 150 г;

цукрова пудра — 40 г;

крохмаль кукурудзяний — 40 г;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

сіль 1/3 ч. л.

Крохмаль збільшує крихкість печива, робить його менш щільним і легшим. Під час вибору крохмалю віддайте перевагу кукурудзяному, але картопляний крохмаль теж підійде.

Перед початком приготування приблизно за годину вершкове масло викладаємо з холодильника — воно має бути м'яким. Усі інгредієнти зважуємо на кулінарних вагах і готуємо одразу.

У простору миску викладаємо м'яке вершкове масло (170 г), додаємо сіль (1/3 ч. ложки), цукрову пудру (40 г) і ванільний цукор (1 ч. ложку).

Міксером збиваємо не менше хвилини ці інгредієнти до отримання однорідної, кремоподібної маси.

До масляної маси додаємо кукурудзяний крохмаль (40 г) і просіюємо борошно (150 г).

Замішуємо м'яке тісто. Духовку розігріваємо до 200°С. Викладаємо печиво на деко ложкою, кулінарним шприцом, або кулінарним мішком. Випікаємо в розігрітій до 200°С духовці 15–20 хвилин.

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