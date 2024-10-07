Печенье, которое тает во рту: рецепт вкусного лакомства

Его еще называют печенье "Тающие моменты", потому что у него действительно очень нежная консистенция.

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Нежное печенье, которое тает во рту, это идеальный десерт. Печенье получается рассыпчатым и воздушным. Оно похоже на классическое песочное печенье, но имеет немного другую структуру. И главный плюс — оно очень быстро готовится, как утверждают авторы рецепта.

Печенье, которое тает во рту

Ингредиенты:

масло сливочное 82,5 % — 170 г;

мука — 150 г;

сахарная пудра — 40 г;

крахмал кукурузный — 40 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль 1/3 ч. л.

Крахмал увеличивает хрупкость печенья, делает их менее плотными и более легкими. При выборе крахмала отдайте предпочтение кукурузному, но картофельный крахмал тоже подойдет.

Перед началом приготовления примерно за час сливочное масло выкладываем из холодильника — оно должно быть мягким. Все ингредиенты взвешиваем на кулинарных весах и подготавливаем сразу.

В просторную миску выкладываем мягкое сливочное масло (170 г), добавляем соль (1/3 ч. ложки), сахарную пудру (40 г) и ванильный сахар (1 ч. ложку).

Миксером взбиваем не меньше минуты эти ингредиенты до получения однородной, кремообразной массы.

К масляной массе добавляем кукурузный крахмал (40 г) и просеиваем муку (150 г).

Замешиваем мягкое тесто. Духовку разогреваем до 200°С. Выкладываем печенье на противень ложкой, кулинарным шприцом, или кулинарным мешком. Выпекаем в разогретой до 200°С духовке 15–20 минут.

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