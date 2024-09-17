Вместо чипсов и сухариков: рецепт домашнего сырного печенья с зеленым луком
Быстрое в приготовлении такое печенье понравится и детям, и взрослым.
Сырное печенье с зеленым луком – прекрасный способ заменить покупные сухарики, орешки или чипсы и предложить своим детям, да и себе любимым вкусную и сытную выпечку для перекуса. Готовится оно очень просто, а рецептом поделились в блоге "Консервация и кулинария"
Сырное печенье с зеленым луком
Ингредиенты:
- мука – 300 гр;
- кефир – 180 гр;
- масло сливочное – 50 гр;
- лук зеленый;
- сыр твердый – 70 гр;
- разрыхлитель – 2 ч. л;
- перец, соль.
Способ приготовления:
Муку просеять, добавить размягченное масло. Лук нарезать мелкими колечками. Сыр натереть на мелкой терке и вместе с луком высыпать в миску с мукой, добавить разрыхлитель. Все посолить и поперчить, добавить кефир.
Перемешать тесто до однородности.
Пергамент смазать растительным маслом, ложкой выложить тесто. Выпекать печенье 15 минут до румяности.
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