Вместо чипсов и сухариков: рецепт домашнего сырного печенья с зеленым луком

Быстрое в приготовлении такое печенье понравится и детям, и взрослым.

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Сырное печенье с зеленым луком – прекрасный способ заменить покупные сухарики, орешки или чипсы и предложить своим детям, да и себе любимым вкусную и сытную выпечку для перекуса. Готовится оно очень просто, а рецептом поделились в блоге "Консервация и кулинария"

Сырное печенье с зеленым луком

Ингредиенты:

мука – 300 гр;

кефир – 180 гр;

масло сливочное – 50 гр;

лук зеленый;

сыр твердый – 70 гр;

разрыхлитель – 2 ч. л;

перец, соль.

Способ приготовления:

Муку просеять, добавить размягченное масло. Лук нарезать мелкими колечками. Сыр натереть на мелкой терке и вместе с луком высыпать в миску с мукой, добавить разрыхлитель. Все посолить и поперчить, добавить кефир.

Перемешать тесто до однородности.

Пергамент смазать растительным маслом, ложкой выложить тесто. Выпекать печенье 15 минут до румяности.

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