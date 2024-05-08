Домашнее печенье с нежным вкусом: рецепт простой выпечки к чаю

Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой. Оно не черствеет и имеет особую структуру.

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Простое и вкусное печенье, которые быстро готовится, – лучший вариант для тех, кто любит выпить чаю или кофе с чем-то сладким. Рекомендуем приготовить такую выпечку по рецепту из блога "Простая кулинария". Это печенье имеет нежный сливочный вкус, красивый румяный цвет и особую структуру. Оно получается хрустящим и мягким одновременно. Особенно приятно, что готовится печенье очень просто и быстро.

Домашнее печенье

Ингредиенты:

яйца – 2 шт;

кисломолочный творог – 250 гр;

сливочное масло – 150 гр;

сахар – 150 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л;

мука – примерно 320 гр.

Способ приготовления:

Яйца взбить с сахаром до растворения последнего. Добавить растопленное масло, творог, просеянную муку и разрыхлитель. Замесить мягкое эластичное тесто.

Накрыть посуду с тестом полотенцем, чтобы оно отдохнуло несколько минут в холодильнике. Затем раскатать тесто, вырезать формочками или стаканом кружочки. Каждый кружочек сложить пополам, а потом – еще раз пополам.

Отправить форму с печеньем, выложенным на противень с пергаментной бумагой, в духовку, разогретую до 180 градусов, на 25 минут. Готовое печенье можно посыпать сахарной пудрой.

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