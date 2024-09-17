Замість чипсів і сухариків: рецепт домашнього сирного печива із зеленою цибулею

Швидке в приготуванні таке печиво сподобається і дітям, і дорослим.

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Сирне печиво із зеленою цибулею — чудовий спосіб замінити покупні сухарики, горішки чи чипси та запропонувати своїм дітям, та й собі коханим смачну і ситну випічку для перекусу. Готується воно дуже просто, а рецептом поділилися в блозі "Консервація і кулінарія"

Сирне печиво із зеленою цибулею

Інгредієнти:

борошно — 300 г;

кефір — 180 г;

масло вершкове — 50 г;

цибуля зелена;

сир твердий — 70 г;

розпушувач — 2 ч. л;

перець, сіль.

Спосіб приготування:

Борошно просіяти, додати розм'якшене масло. Цибулю нарізати дрібними кільцями. Сир натерти на дрібній тертці й разом із цибулею висипати в миску з борошном, додати розпушувач. Усе посолити й поперчити, додати кефір.

Перемішати тісто до однорідності.

Пергамент змастити олією, ложкою викласти тісто. Випікати печиво 15 хвилин до рум'яності.

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