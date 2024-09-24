Ніжний і вершковий: рецепт чизкейка з халвою та вівсяним печивом
Це дуже смачний десерт. І готується він із простих інгредієнтів.
У чизкейку головне основа з печива та сирний сир. І цей десерт виходить дуже оригінальним завдяки халві та вівсяному печиву. Рецептом поділилися на сайті FooDee.
Чизкейк із халвою та вівсяним печивом
Інгредієнти:
- вівсяне печиво — 170 г;
- вершкове масло — 100 г;
- сирний вершковий сир — 500 г;
- вершки 33% — 200 мл;
- цукор — 100 г;
- желатин гранульований — 20 г;
- вода (для желатину) — 100 мл;
- халва — 200 г.
Подрібніть печиво на крихту будь-яким зручним способом. Розтопіть вершкове масло в сотейнику і перелийте до крихти. Перемішайте.
Додайте трохи води (близько 30-50 мл, контролюючи густоту) і перемішайте до однорідної клейкої консистенції.
Отриману масу перекладіть у форму з роз'ємними бортами і рівномірно розподіліть. Відправте холодильник для застигання на 60 хвилин.
Желатин залийте водою і перемішайте, залиште набухати протягом 10 хвилин.
У сотейнику нагрійте вершки з цукром. Грійте на мінімальному вогні до початку закипання, постійно помішуючи, щоб розчинився цукор. Зніміть із плити та додайте желатин. Знову перемішайте, щоб желатин повністю розчинився.
Перелийте вершки з желатином через сито до сирного сиру і перемішайте до однорідної консистенції за допомогою вінчика.
Халву подрібніть і частину (близько 150 г) в сирний крем, перемішавши до однорідності. У форму, де вже застигла основа, перелийте сирну начинку, накрийте тарілкою і відправте в холодильник до повного застигання. На це знадобиться мінімум три години.
У готового застиглого чизкейка пройдіться ножем по краях, так щоб від'єднати торт від бортів. Перекладіть на блюдо і прикрасьте подрібненою халвою.
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