Ніжний і вершковий: рецепт чизкейка з халвою та вівсяним печивом

Це дуже смачний десерт. І готується він із простих інгредієнтів.

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У чизкейку головне основа з печива та сирний сир. І цей десерт виходить дуже оригінальним завдяки халві та вівсяному печиву. Рецептом поділилися на сайті FooDee.

Чизкейк із халвою та вівсяним печивом

Інгредієнти:

вівсяне печиво — 170 г;

вершкове масло — 100 г;

сирний вершковий сир — 500 г;

вершки 33% — 200 мл;

цукор — 100 г;

желатин гранульований — 20 г;

вода (для желатину) — 100 мл;

халва — 200 г.

Подрібніть печиво на крихту будь-яким зручним способом. Розтопіть вершкове масло в сотейнику і перелийте до крихти. Перемішайте.

Додайте трохи води (близько 30-50 мл, контролюючи густоту) і перемішайте до однорідної клейкої консистенції.

Отриману масу перекладіть у форму з роз'ємними бортами і рівномірно розподіліть. Відправте холодильник для застигання на 60 хвилин.

Желатин залийте водою і перемішайте, залиште набухати протягом 10 хвилин.

У сотейнику нагрійте вершки з цукром. Грійте на мінімальному вогні до початку закипання, постійно помішуючи, щоб розчинився цукор. Зніміть із плити та додайте желатин. Знову перемішайте, щоб желатин повністю розчинився.

Перелийте вершки з желатином через сито до сирного сиру і перемішайте до однорідної консистенції за допомогою вінчика.

Халву подрібніть і частину (близько 150 г) в сирний крем, перемішавши до однорідності. У форму, де вже застигла основа, перелийте сирну начинку, накрийте тарілкою і відправте в холодильник до повного застигання. На це знадобиться мінімум три години.

У готового застиглого чизкейка пройдіться ножем по краях, так щоб від'єднати торт від бортів. Перекладіть на блюдо і прикрасьте подрібненою халвою.

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