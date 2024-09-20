Осінь на столі: рецепт гарбузового чизейка

За бажання такий чізкейк можна приготувати з кремом, що зробить його смак ще яскравішим.

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Чізкейк із гарбуза — сезонна випічка з неймовірним смаком. Оскільки гарбуза зараз у надлишку, рекомендуємо спробувати приготувати десерт за рецептом відомої української кулінарної блогерки Валерії Велігури. Він не тільки дуже смачний, а ще й дуже яскравий.

Гарбузовий чізкейк

Інгредієнти:

Для основи:

пісочне печиво — 300 г;

вершкове масло — 115 г.

Для начинки:

крем-сир — 300 г;

гарбузове пюре — 300 г;

яйця — 3 шт;

цукор — 120 г;

вершки 33% — 60 мл;

сік і цедра 1 апельсина;

спеції: 1 ч. л. кориці і по 1/4 ч. л. мускатного горіха, імбиру, кардамону тощо.

Для крему (необов'язково):

крем-сир — 100 г;

цукрова пудра — 15 г;

вершки 33% — 50 мл.

Спосіб приготування:

Печиво подрібнити в блендері до стану крихти. Додати розтоплене вершкове масло і перемішати. Викласти масу у форму і добре утрамбувати, зробивши бортики. Відправити в холодильник.

Тепер — черга начинки. Приблизно 350 г очищеного і нарізаного кубиками гарбуза запекти в духовці або готувати в мікрохвильовці до м'якості. Якщо виділиться рідина — злити Дати охолонути і перебити блендером до стану пюре.

До крем-сиру додати гарбузове пюре, яйця, цукор, сіль, вершки, крохмаль і спеції. Перемішати на найнижчих обертах міксера до однорідності. Викласти зверху на основу і постукати формою по столу, щоб маса рівномірно розподілилася. На низ духовки поставити ємність із гарячою водою, а форму з чізкейком поставити на середній рівень і випікати в розігрітій до 175 градусів духовці приблизно 50 хвилин. Охолодити прямо в духовці з відчиненими дверцятами і прибрати в холодильник на кілька годин або на ніч.

Для крему крем-сир, пудру і вершки збити до загустіння, помістити в кондитерський мішок з насадкою і прикрасити кремом охолоджений чізкейк. За бажанням можна прикрасити його корицею та карамельним соусом.

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