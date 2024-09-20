Осень на столе: рецепт тыквенного чизейка

При желании такой чизкейк можно приготовить с кремом, что сделает его вкус еще ярче.

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Чизкейк из тыквы – сезонная выпечка с невероятным вкусом. Поскольку тыквы сейчас в избытке, рекомендуем попробовать приготовить десерт по рецепту известного украинского кулинарного блогера Валерии Велигуры. Он не только очень вкусный, но еще и очень яркий.

Тыквенный чизкейк

Ингредиенты:

Для основы:

песочное печенье – 300 гр;

сливочное масло – 115 гр.

Для начинки:

крем-сыр – 300 гр;

тыквенное пюре – 300 гр;

яйца – 3 шт;

сахар – 120 гр;

сливки 33% – 60 мл;

сок и цедра 1 апельсина;

специи: 1 ч.л. корицы и по 1/4 ч.л. мускатного ореха, имбиря, кардамона и т.д.

Для крема (необязательно):

крем-сыр – 100 гр;

сахарная пудра – 15 гр;

сливки 33% – 50 мл.

Способ приготовления:

Печенье измельчить в блендере до состояния крошки. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать. Выложить массу в форму и хорошо утрамбовать, сделав бортики. Отправить в холодильник.

Теперь – очередь начинки. Примерно 350 гр очищенной и нарезанной кубиками тыквы запечь в духовке или готовить в микроволновке до мягкости. Если выделится жидкость – слить Дать остыть и перебить блендером до состояния пюре.

К крем-сыру добавить тыквенное пюре, яйца, сахар, соль, сливки, крахмал и специи. Перемешать на самых низких оборотах миксера до однородности. Выложить сверху на основание и постучать формой по столу, чтобы масса равномерно распределилась. На низ духовки поставить емкость с горячей водой, а форму с чизкейком поставить на средний уровень и выпекать в разогретой до 175 градусов духовке примерно 50 минут. Охладить прямо в духовке с открытой дверцей и убрать в холодильник на несколько часов или на ночь.

Для крема крем-сыр, пудру и сливки взбить до загущения, поместить в кондитерский мешок с насадкой и украсить кремом охлажденный чизкейк. По желанию можно украсить его корицей и карамельным соусом.

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