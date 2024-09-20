Осень на столе: рецепт тыквенного чизейка
При желании такой чизкейк можно приготовить с кремом, что сделает его вкус еще ярче.
Чизкейк из тыквы – сезонная выпечка с невероятным вкусом. Поскольку тыквы сейчас в избытке, рекомендуем попробовать приготовить десерт по рецепту известного украинского кулинарного блогера Валерии Велигуры. Он не только очень вкусный, но еще и очень яркий.
Тыквенный чизкейк
Ингредиенты:
Для основы:
- песочное печенье – 300 гр;
- сливочное масло – 115 гр.
Для начинки:
- крем-сыр – 300 гр;
- тыквенное пюре – 300 гр;
- яйца – 3 шт;
- сахар – 120 гр;
- сливки 33% – 60 мл;
- сок и цедра 1 апельсина;
- специи: 1 ч.л. корицы и по 1/4 ч.л. мускатного ореха, имбиря, кардамона и т.д.
Для крема (необязательно):
- крем-сыр – 100 гр;
- сахарная пудра – 15 гр;
- сливки 33% – 50 мл.
Способ приготовления:
Печенье измельчить в блендере до состояния крошки. Добавить растопленное сливочное масло и перемешать. Выложить массу в форму и хорошо утрамбовать, сделав бортики. Отправить в холодильник.
Теперь – очередь начинки. Примерно 350 гр очищенной и нарезанной кубиками тыквы запечь в духовке или готовить в микроволновке до мягкости. Если выделится жидкость – слить Дать остыть и перебить блендером до состояния пюре.
К крем-сыру добавить тыквенное пюре, яйца, сахар, соль, сливки, крахмал и специи. Перемешать на самых низких оборотах миксера до однородности. Выложить сверху на основание и постучать формой по столу, чтобы масса равномерно распределилась. На низ духовки поставить емкость с горячей водой, а форму с чизкейком поставить на средний уровень и выпекать в разогретой до 175 градусов духовке примерно 50 минут. Охладить прямо в духовке с открытой дверцей и убрать в холодильник на несколько часов или на ночь.
Для крема крем-сыр, пудру и сливки взбить до загущения, поместить в кондитерский мешок с насадкой и украсить кремом охлажденный чизкейк. По желанию можно украсить его корицей и карамельным соусом.
Читайте также:
Черничный чизкейк с белой помадкой: рецепт изумительного десерта без выпечки
Маффины-чизкейки: рецепт компактного и вкусного десерта
Фисташковый чизкейк с вишней: рецепт лакомства, которое тает во рту