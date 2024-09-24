Нежный и сливочный: рецепт чизкейка с халвой и овсяным печеньем

Это очень вкусный десерт. И готовится он из простых ингредиентов.

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В чизкейке главное основа из печенья и творожный сыр. И этот десерт получается очень оригинальным благодаря халве и овсяного печенья. Рецептом поделились на сайте FooDee.

Чизкейк с халвой и овсяным печеньем

Ингредиенты:

овсяное печенье — 170 г;

сливочное масло — 100 г;

творожный сливочный сыр — 500 г;

сливки 33% — 200 мл;

сахар — 100 г;

желатин гранулированный — 20 г;

вода (для желатина) — 100 мл;

халва — 200 г.

Измельчите печенье в крошку любым удобным способом. Растопите сливочное масло в сотейнике и перелейте к крошке. Перемешайте.

Добавьте немного воды (около 30-50 мл, контролируя густоту) и перемешайте до однородной клейкой консистенции.

Получившуюся массу переложите в форму с разъемными бортами и равномерно распределите. Отправьте холодильник для застывания на 60 минут.

Желатин залейте водой и перемешайте, оставить набухать в течение 10 минут.

В сотейнике нагрейте сливки с сахаром. Грейте на минимальном огне до начала закипания, постоянно помешивая, чтобы растворился сахар. Снимите с плиты и добавьте желатин. Снова перемешайте, чтобы желатин полностью растворился.

Перелейте сливки с желатином через сито к творожному сыру и перемешайте до однородной консистенции с помощью венчика.

Халву измельчите и часть (около 150 г) в творожный крем, перемешав до однородности. В форму, где уже застыла основа, перелейте творожную начинку, накройте тарелкой и отправьте в холодильник до полного застывания. На это потребуется минимум три часа.

У готового застывшего чизкейка пройдитесь ножом по краям, так чтобы отсоединить торт от бортов. Переложите на блюдо и украсьте измельченной халвой.

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