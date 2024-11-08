Вкус праздника: рецепт идеальных имбирных пряников
Готовые пряники можно украсить глазурью из яичного белка и сахарной пудры. Чтобы выпечка получилась еще более праздничной, в глазурь можно добавить красители.
Рождество и Новый год не за горами, а что может лучше всего подчеркнуть атмосферу праздника, как не имбирные пряники. Эта выпечка давно ассоциируется со снегом, уютом и ожиданием чуда. Своим проверенным рецептом пряников поделилась кулинарный блогер из Сум Анастасия.
Имбирные пряники
Ингредиенты:
- масло сливочное – 180 гр;
- сахар – 200 гр;
- цедра лимона;
- яйцо – 1 шт (+1 желток);
- мед – 100 гр;
- мука – 500 гр;
- соль – 1/2 ч. л;
- мускатный орех – 1/2 ч. л;
- молотый имбирь – 1 ст. л;
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Для глазури:
- яичный белок – 1 шт;
- сахарная пудра – 120 гр;
- лимонный сок – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
Масло комнатной температуры взбить помощью миксера. Отдельно соединить сахар и цедру лимона, добавить к маслу и хорошо взбить. Добавить яйцо и желток, если не планируется глазурь. Можно добавить два яйца. Если глазурь все же будет, то белок нужно оставить для нее.
Затем к ингредиентам добавить мед и все хорошо перемешать.
Все сухие ингредиенты просеять и хорошо перемешать. Добавлять небольшими порциями в массу и замесить эластичное тесто. Затем дать тесту отдохнуть два часа в холодильнике.
Раскатать тесто в пласт и с помощью форм вырезать пряники, предварительно погрузив формы в муку, чтобы тесто к ним не прилипало.
Выпекать пряники в духовке при 180 градусах 10-15 минут. Дать остыть.
Для глазури взбить белок, добавляя сахарную пудру. На 1 белок уходит примерно 120 грамм пудры, но количество может отличаться. В конце добавить небольшое количество лимонного сока.
Кондитерский мешок наполнить глазурью и можно украшать пряники.
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