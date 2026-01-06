Дружина Усика "вляпалася" в скандал через шубу з натурального хутра за понад мільйон гривень (фото)

Дружина відомого українського боксера Олександра Усика, Катерина, опублікувала у соцмережах сімейні світлини з відпочинку в Буковелі. На фото вона позує у шубі з хутра шиншили, що одразу привернуло увагу підписників.

Користувачі швидко ідентифікували модель та знайшли її на сайті бренду MalaMati — вартість виробу перевищує мільйон гривень. Утім, дискусія розгорілася не лише через ціну. Фокус розповідає про скандал довкола шуби Катерини Усик.

Катерина Усик оскандалилась

Подружжя Усиків разом із дітьми провело зимові свята на гірськолижному курорті. Катерина, публікуючи фото з сімейної прогулянки, зазначила, що Новий рік для неї — тепле та сімейне свято. Однак увага аудиторії швидко змістилася на її образ.

Катерина Усик в шубі з шиншил Фото: Instagram

Підписники впізнали хутро шиншили та почали активно обговорювати етичний бік такого вибору. Багатьох обурив факт використання натурального хутра, адже для пошиття однієї шуби потрібно приблизно 150–200 шиншил.

Відео дня

Шуба MalaMati Фото: скриншот

Реакції людей

Через невеликі розміри тварин та надзвичайну густоту й м’якість їхнього хутра такі вироби вважаються одними з найдорожчих, але водночас викликають гострі суперечки у суспільстві. Ось, що люди написали у соцмережі Threads:

"Я розумію, що тут багато грошей. Я розумію, що це "люкс" і "статус". Проблема одна і важлива в тому, що вбивство тварин досі вважається статусом. Скажіть, будь ласка, коли вже закінчиться цей жах з убитими тваринами? Коли натуральна шуба перестане бути символом успіху? У 2026 році носити на собі шиншилу — це не про красу і не про стиль. Це про демонстрацію: я можу собі дозволити смерть як аксесуар. Я проти вбивства заради статусу. І неважливо, хто саме в цій шубі";

"Поцікавився, скільки заробляє Усик за 1 бій. Ключове слово "заробляє". Не краде. Скільки їхня сім’я донатить та допомагає війську та людям, які того потребують. Має шубу, супер. Можна тільки порадіти, що мають можливість. Звичайно, шуба в наш час — це крінж. Вбивати тварин, щоб посити їхню шкіру, не ок. Але з цього випливає, що і їсти мʼясо теж не ок. Кожен собі живе, як хоче. Краще за все слідкувати за собою";

"Чесно на ціну все одно, їхня справа. Але от 250-300 вбитих шиншил… Як можна таких звіряток вбивати";

"Її чоловік заробив, а не украв десь. Хоч я і проти шуб з хутра, але я вважаю, вона має право на дорогі речі, як і сам Усик. На відміну від політиканів та інших крадіїв, він ці гроші заробив своїми потом та кровʼю. І вона з ним була з самого початку, тому заслужила, щоб він її балував та скупляв їй всі шуби на світі".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український боксер та чемпіон світу Олександр Усик планує провести ще "два-три поєдинки" до завершення спортивної кар'єри. Наразі тривають переговори з Діонтеєм Вайлдером щодо чемпіонського бою в надважкій вазі, після якого українець, ймовірно, обмежиться ще кількома професійними поєдинками.

Дружина українського боксера, Катерина, показала одразу всіх їхніх дітей. Пара, яка разом зі шкільних років, виховує чотирьох спадкоємців.

Крім того, Фокус розповідав про історію їхнього знайомства, сімейне життя, дітей і чим займається сама Катерина.