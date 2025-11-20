Дружина Усика показала їхніх чотирьох дітей: де вони живуть під час війни (фото)

Дружина українського боксера та чемпіону світу Олександра Усика, Катерина, показала одразу всіх їхніх дітей. Пара, яка разом зі шкільних років, виховує чотирьох спадкоємців.

Сьогодні, 20 листопада, уперше в Україні (за новою датою) відзначається День захисту дітей. Тож обраниця спортсмена вирішила опублікувати нові кадри зі своїми чотирма дітьми в Instagram.

"Сьогодні День Захисту дітей. Нехай всі дітки будуть щасливі та здорові. Жили в світі, де немає болю та горя", — написала Катерина.

Сини та донька Олександра Усика Фото: Instagram @usyk_kate1505

Особисте життя Олександра Усика

Легендарний боксер та його дружина Катерина разом зі шкільних років. Вони одружені 16 років, а їхня роматична історія триває понад 20 років.

Подружжя виховує чотирьох дітей: 15-річну Єлизавету, 12-річного Кирила та 10-річного Михайла, а також доньку Марію, якій скоро виповниться два роки. На свіжих фото видно, як спадкоємці чемпіона помітно підросли.

Як відомо, Михайло та Кирило під час війни живуть в Іспанії, а дівчатка залишаються з мамою в Києві, поки тато активно займається карʼєрою і буває в різних куточках світу.

Фото: Instagram @usyk_kate1505 Фото: Instagram @usyk_kate1505 Фото: Instagram @usyk_kate1505

