Жена Усика поставила боксеру жесткое условие относительно завершения карьеры

Супруга экс-чемпиона мира по боксу Александра Усика Екатерина выдвинула спортсмену довольно жесткое условие относительно завершения его карьеры. При этом она не указала мужу, когда именно ему следует уйти из большого спорта.

При этом Александр предупредил, что резкое завершение карьеры может негативно сказаться на его здоровье. Об этом он рассказал в интервью Boxing King Media.

"Сегодня моя жена сказала: „Александр, у тебя прекрасное тело, но после спорта не полней, потому что ты мне нравишься таким, какой ты есть сейчас!“ Это такая мотивация. Но когда ты резко бросаешь спорт — это большая проблема для сердца", — рассказал Усик.

Усик рассказал о ссоре с женой

Перед этим Александр Усик рассказал, что считает себя чемпионом мира, несмотря на то, что отказался от всех чемпионских поясов. Однако Екатерина "троллит" его, говоря, что не считает его таковым.

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"Я продолжаю тренироваться. На следующий день после того, как я сдал пояса, я проснулся и подумал, что всё прекрасно. Жена сказала мне, что я больше не чемпион мира. Я ответил: "Нет! Я всё равно остаюсь чемпионом мира". Если я отказался от поясов, это не значит, что перестал быть чемпионом. Теперь у меня больше времени, ведь я не обязан защищать титулы. Раньше я много работал, а сейчас могу больше времени проводить с семьёй", — отметил Усик.

Семья Усика

Александр Усик и его жена Екатерина вместе со школьных лет. Они женаты почти 17 лет, а их романтическая история длится уже более 20 лет.

Помимо Марии, у супругов также есть 15-летняя дочь Елизавета и сыновья-подростки Кирилл и Михаил, которые сейчас живут в Испании вместе с бабушкой и дедушкой. Семья старается как можно чаще собираться вместе. Екатерина с дочерьми живёт в Киеве, пока муж часто бывает в разъездах по работе.

Напомним, что "Фокус" ранее писал, что:

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира Александр Усик с женой Екатериной устроили праздник в Киеве.

Супруга Усика опубликовала серию стильных снимков, сделанных на берегу моря.

Кроме того, Екатерина опубликовала в соцсетях семейные фотографии с отдыха в Буковеле. На снимках она позирует в шубе из шиншилльей шерсти, что сразу привлекло внимание подписчиков.