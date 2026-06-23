Усик показал своих дочерей: что известно о детях чемпиона (фото)

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира Александр Усик вместе с женой Екатериной устроили праздник в Киеве для своей семьи и друзей.

На ярких фото в Instagram многодетная мама позировала с двумя дочерьми — 16-летней Елизаветой и 2-летней Марией — в летних нарядах.

Усики показали своих дочерей

Жена Александра надела юбку с бахромой в сочетании с футболкой, Лиза — яркое макси-платье с узорами и белую майку, а на маленькой Марийке было милое оранжевое платье в клетку.

Помимо дочерей, у супругов также есть сыновья-подростки Кирилл и Михаил, которые сейчас живут в Испании вместе с бабушкой и дедушкой. Семья старается как можно чаще собираться вместе.

Екатерина Усик с дочерью Фото: Instagram

Александр Усик с дочерью Лизой Фото: Instagram

Екатерина Усик с дочерью Марией Фото: Instagram

Жена Усика

Александр Усик и его жена Екатерина вместе со школьных лет. Они женаты почти 17 лет, а их романтическая история длится уже более 20 лет.

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"Моя невероятная Екатерина, мой цветок, свет моих глаз… ты подарила мне чудесных детей. Ты изменила мою жизнь, ты дала мне крылья, ты продолжаешь делать меня счастливым и сильным, твоя забота ощущается даже на расстоянии", — обращался боксер к любимой в одну из годовщин их свадьбы.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Супруга Александра Усика опубликовала серию стильных снимков, сделанных на берегу моря.

Екатерина опубликовала в соцсетях семейные фотографии с отдыха в Буковеле. На фото она позирует в шубе из меха шиншиллы, что сразу привлекло внимание подписчиков.

Кроме того, Усик трогательно поздравил старшую дочь с 15-летием.