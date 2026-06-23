Усик показав своїх дочок: що відомо про дітей чемпіона (фото)

Український боксер та абсолютний чемпіон світу Олександр Усик з дружиною Катериною влаштували свято в Києві для своєї родини та друзів.

На яскравих фото в Instagram багатодітна мама позувала з двома дочками, 16-річною Єлизаветою і 2-річною Марією, в літніх образах.

Усики показали дочок

Дружина Олександра одягнула спідницю з торочок у поєднанні з футболкою, Ліза — яскраве максі з візерунками та білу майку, а в маленької Марійки була мила помаранчева сукня у клітинку.

Окрім доньок, у подружжя також є сини-підлітки Кирило і Михайло, які наразі живуть в Іспанії разом з бабусею та дідусем. Родина намагається як можна частіше збиратися разом.

Катерина Усик з донькою Фото: Instagram

Олександр Усик з донькою Лізою Фото: Instagram

Катерина Усик з донькою Марією Фото: Instagram

Дружина Усика

Олександр Усик та його дружина Катерина разом зі шкільних років. Вони одружені майже 17 років, а їхня роматична історія триває понад 20 років.

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"Моя неймовірна Катерина, моя квітка, світло моїх очей… ти подарувала мені неймовірних дітей. Ти змінила моє життя, ти надала мені крила, ти продовжуєш робити мене щасливим і сильним, твоя турбота відчувається навіть на відстані", — звертався боксер до коханої на одну з річниць їхнього весілля.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дружина Олександра Усика опублікувала серію стильних кадрів, зроблених на березі моря.

Катерина опублікувала у соцмережах сімейні світлини з відпочинку в Буковелі. На фото вона позує у шубі з хутра шиншили, що одразу привернуло увагу підписників.

Крім того, Усик зворушливо привітав старшу доньку з 15-м днем народження.