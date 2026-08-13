Усик опубликовал новые милые фото с младшей дочерью

Украинский боксер Александр Усик опубликовал новые снимки со своей младшей дочерью — Марией.

Спортсмен показал, как играет со своим ребенком. Фотографии были опубликованы в Instagram спортсмена.

Судя по геотегу, фотографии были сделаны в Испании, вероятно, где отдыхал Александр Усик.

Мария Усик — что известно

28 января 2024 года Александр в четвёртый раз стал отцом. У супругов Усиковых родилась дочь Мария.

Ребёнок родился накануне запланированного боя Усика против Тайсона Фьюри, однако впоследствии этот поединок был перенесён.

Впоследствии Усик вышил имя Марии на шортах, в которых он выступал во время победного боя против Тайсона Фьюри.

В конце 2025 года украинский боксер стал главной звездой детского праздника своей дочери, на котором появился в образе диснеевского героя Микки Мауса.

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Напомним, что Александр Усик защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, победив Рико Верховена в 11-м раунде.

В июле Александр Усик прокомментировал обвинения в том, что его победа над Рико Верховеном могла быть несправедливой.

Впоследствии бывший чемпион Glory и экс-боец UFC Алистар Оверим рассказал, что для самого Усика этот бой был эмоционально сложным из-за новости, которую тот узнал перед боем.

Напомним, что лишь в середине июля тренер нидерландского кикбоксера Рико Верховена Питер Фьюри в очередной раз высказался о поединке своего подопечного против украинца Александра Усика. В частности, Фьюри заявил, что считает действия рефери ошибкой.

Стоит отметить, что после победы над Верховеном Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, сделав их вакантными для других претендентов. В то же время украинец подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и планирует провести ещё один поединок, который назвал своим "последним танцем".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинский боксер Александр Усик официально перестал быть чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе после добровольного отказа от своих титулов. После этого организация присвоила статус полноценного чемпиона россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.