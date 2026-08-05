Усик перед матчем с Верховеном получил волнующую новость от семьи: что известно

В мае украинский боксер Александр Усик победил голландца Рико Верховена нокаутом в конце 11-го раунда. Этот поединок оказался довольно скандальным, и его результаты обсуждают до сих пор.

В то же время для самого Усика этот бой сложен в эмоциональном плане из-за новости, о которой он узнал перед боем. Об этом заявил бывший чемпион Glory и экс-боец UFC Алистар Оверим в интервью каналу Playbook Boxing.

Оверим отметил, что поединок был максимально качественным со стороны обоих бойцов, и что он верил, что Верховен сможет поддерживать высокий уровень, даже несмотря на то, что он кикбоксер.

"Я сам прошел путь от ММА до кикбоксинга, поэтому знаю, насколько важна правильная подготовка. Команда Верховена работает очень профессионально, поэтому я был уверен, что он выйдет на ринг, думая только о победе", — заявил Оверим.

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При этом он отметил, что для Усика этот поединок был особенно сложным, ведь на протяжении всего боя он переживал за свою семью.

"Уже после боя стало известно, что Усик переживал чрезвычайно сложный психологический момент. Если получить такое сообщение от дочери накануне поединка, очевидно, что полностью сосредоточиться очень трудно. В то же время это не умаляет заслуг Рико — он провел великолепный бой и до определенного момента лидировал по оценкам судей", — сказал Оверим.

Бывший боец UFC не уточнил, о какой именно новости идет речь. В то же время в ту ночь россияне нанесли один из самых массированных ударов по Киеву и области, применив во время атаки различные виды вооружений, начиная с "Шахедов" и заканчивая баллистической ракетой средней дальности "Орешник". Под массированной атакой ночью и утром 24 мая оказались более 40 объектов, среди которых были культурные памятники, дома и сооружения.

Напомним, что Александр Усик защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, победив Рико Верховена в 11-м раунде.

В июле Александр Усик прокомментировал обвинения в том, что его победа над Рико Верховеном могла быть несправедливой.

Финальный бой Усика — что известно

Напомним, что в СМИ сообщалось о том, что Александр Усик может провести заключительный бой в профессиональной карьере против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Команда украинского боксёра уже ведёт переговоры с промоутерской компанией Zuffa Boxing, которая рассматривает возможность организации этого боя в США.

При этом экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс заявил, что не готов сражаться с Усиком по правилам бокса, однако, если украинец согласится выйти в октагон по правилам ММА, то Джонс готов провести такой поединок.

Стоит отметить, что ранее Александр Усик объявил об отказе от всех чемпионских поясов в супертяжелом весе, сделав их вакантными для других претендентов. В то же время украинец подчеркнул, что не заканчивает профессиональную карьеру и планирует провести еще один поединок, который назвал своим "последним танцем".

Кроме того, "Фокус" сообщал, что украинский боксер Александр Усик официально перестал быть чемпионом мира по версии WBA в супертяжелом весе после добровольного отказа от своих титулов. После этого организация присвоила статус полноценного чемпиона россиянину Мурату Гассиеву, который ранее владел лишь "регулярным" поясом.