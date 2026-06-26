Усик заявил, что отказывается от всех своих поясов: что известно (видео)

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что отказывается от всех поясов, но на прощание проведет еще один бой.

Заявление Усика появилось в аккаунте боксера в Instagram. Спортсмен сказал, что пятница — хороший день, чтобы объявить, что он сдаёт все пояса и освобождает их [WBA (Super), WBC, IBF, WBO и IBO — ред.].

"Это осознанное решение, которое, я уверен, откроет для меня новые возможности. Это не конец истории. Продолжение будет впереди", — сказал он.

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