Усик заявив, що відмовляється від усіх своїх поясів: що відомо (відео)

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що відмовляється від усіх поясів, але на прощання проведе ще один бій.

Заява Усика з'явилась в акаунті Instagram боксера. Спортсмен сказав, що п'ятниця — гарний день, щоб оголосити, що він віддає усі пояси й робить їх вільними [WBA (Super), WBC, IBF, WBO та IBO — ред.]. Також він наголосив, що не іде зі спорту і проведе ще один бій — Last Dance ("останній танець").

"Це усвідомлене рішення, яке, я впевнений, відкриє для мене нові можливості. Це не кінець історії. Продовження буде попереду", — сказав він.

Усик додав, що робить пояси "вільними" і тепер "хлопці, які стоять в черзі, за ними боксували". Боксер не пояснив причину свого рішення, але пояснив, що "далі буде більше".

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