"Приїхали, а тут якась атака": Усик показав кадри евакуації з Пентагону (відео)

Напередодні стало відомо, що в Пентагоні на кількох поверхах було проведено евакуацію персоналу після того, як системи моніторингу якості повітря виявили можливу наявність небезпечних речовин.

Серед тих, хто евакуювався зі штаб-квартири міністерства оборони США, був і український боксер та чемпіон світу Олександр Усик. Він опублікував відповідні кадри у своїх історіях в Instagram.

На записі українець йде коридором Пентагону.

"Приїхали до Пентагону, а тут якась атака. У Пентагоні тривога. І треба евакуюватися. Що відбувається?" — каже він.

Усик, найімовірніше, прибув до США як гість ММА-турніру UFC Freedom 250, який у ніч на 15 червня відбудеться на території Білого дому.

Як пише "24 канал", головною подією вечора стане об'єднавчий бій у легкій вазі між повноправним чемпіоном UFC Ілією Топурією та тимчасовим чемпіоном Джастіном Гейджі. У співголовній події Алекс Перейра дебютує у важкій вазі проти Сіріля Гана в поєдинку за тимчасовий титул UFC.

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Нагадаємо, за словами речника Пентагону Шона Парнелла, системи всередині Пентагону "виявили проблему з якістю повітря, що вимагає вжиття запобіжних заходів до з’ясування її серйозності".

У зв’язку з цим коридори на другому–п’ятому поверхах у будівлі Пентагону, що займає чотири з п’яти поверхів великого комплексу, були закриті, а правоохоронці та представники спецслужб пересувалися в протигазах.

Нагадаємо, Усик офіційно дізнався ім'я свого наступного суперника.

Також повідомлялося, що Усик розповів, коли завершить спортивну кар'єру.