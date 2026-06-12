"Приехали, а тут какая-то атака": Усик показал кадры эвакуации из Пентагона (видео)

Накануне стало известно, что в Пентагоне на нескольких этажах была проведена эвакуация персонала после того, как системы мониторинга качества воздуха выявили возможное наличие опасных материалов.

Среди тех, кто эвакуировался из штаб-квартиры оборонного ведомства США, был и украинский боксер и чемпион мира Александр Усик. Соответствующими кадрами он поделился в сторис Instagram.

На записи украинец идет по коридору Пентагона.

"Приехали в Пентагон, а тут какая-то атака. В Пентагоне тревога. И нужно эвакуироваться. Что происходит?" — говорит он.

Усик, вероятнее всего, прибыл в США в качестве гостя ММА-турнира UFC Freedom 250, который в ночь на 15 июня состоится на территории Белого дома.

Как пишет "24 канал", главным событием вечера станет объединительное сражение в легком весе между полноценным чемпионом UFC Илией Топурией и временным чемпионом Джастином Гейджи. В соглавном событии Алекс Перейра дебютирует в тяжелом весе против Сириля Гана в поединке за временный титул UFC.

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Напомним, по словам пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла, системы внутри Пентагона "обнаружили проблему с качеством воздуха, требующую принятия мер предосторожности до определения ее значимости".

В связи с этим второй-пятый этажи в коридорах с четвертого по седьмой обширного комплекса Пентагона были закрыты, а правоохранители и представители спецслужб передвигались в противогазах.

Напомним, Усик официально получил следующего соперника для боя.

Также сообщалось, что Усик рассказал, когда завершит спортивную карьеру.