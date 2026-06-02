"Пришло время push the horses": Усик официально получил следующего соперника для боя
Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик получил следующего обязательного соперника — немецкого супертяжеловеса Агита Кабаела
Соответствующее решение объявил президент WBC Маурисио Сулейман в комментарии BoxingScene.
Теперь перед Усиком стоит выбор — согласиться на бой и вести переговоры или же отказаться от титула WBC.
В то же время сам Кабаел уже успел обратиться к Усику и вспомнить его высказывание, которое уже стало мемом.
"Я молчал уже достаточно долго. Теперь настало время push the horses. WBC хочет увидеть этот бой. Болельщики тоже этого хотят. А ты согласился на него на ринге. Так что, Усик: давай сделаем это", — написал Кабаел в своем Instagram.
Он также подчеркнул, что в случае отказа Усику нужно освободить титул и "дать шанс следующему поколению занять твое место".
На момент публикации материала Усик не отреагировал ни на высказывания Кабаэла, ни на официальный выбор спарринг-партнера.
Напомним, 24 мая сразу после победы над Рико Верховеном, Кабаел вызвал Усика на бой и украинец согласился.
