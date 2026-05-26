"Еще два боя, и все": Усик рассказал, когда завершит спортивную карьеру
Легендарный украинский боксер Александр Усик намекнул, что скоро может завершить свою карьеру. По словам спортсмена, он уйдет окончательно и больше не вернется.
Украинский чемпион намерен провести еще два боя, после чего завершит карьеру. Об этом сообщает BoxingScene.
Издание опубликовало интервью с чемпионом мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе, взятое еще до боя с Верховеном, где Александр Усик заявил тогда журналистам, что намерен провести еще три поединка до завершения карьеры.
"Еще три боя (включая Верховена, — ред.) и все. Это не стопроцентно, но когда я скажу, что завершил карьеру, то уже не вернусь", — сказал Усик.
Недавно бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинскому чемпиону стоит завершить профессиональную карьеру именно сейчас — на пике своей формы и достижений. По его словам, Усик уже вписал свое имя в историю мирового бокса, поэтому пришло время уделить внимание семье и личной жизни.
Усик получил новых соперников: что известно
Напомним, что Александр Усик защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, победив нидерланднскую легенду кикбоксинга Рико Верховена. Усик победил своего оппонента в 11 раунде.
Также стало известно, что Усик получил новых соперников после победы. Александр Усик в ближайшее время проведет бой против немецкого боксера Агита Кабаела. Также уже запланирован реванш для Рико Верховена в Нидерландах.