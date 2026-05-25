"Невозможно победить всех": экс-промоутер Усика призвал его уйти из бокса "на пике карьеры"

Как рассказал бывший промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александра Усика Александр Красюк в интервью Boxing King Media, после победы украинца над нидерландским кикбоксером Рико Верховеном он посоветовал боксеру завершить карьеру.

Во время интервью журналист напомнил о возможных вариантах следующих поединков Усика. В частности, речь шла о бое против немецкого супертяжеловеса Агита Кабаела, который может состояться в Германии и собрать полный футбольный стадион. Также обсуждались потенциальный поединок с Деонтеем Уайлдером в Стамбуле и возможный реванш с Рико Верховеном.

Впрочем, Красюк отметил, что не поддерживает идею продолжения карьеры украинского чемпиона. По его словам, сейчас Усик должен сосредоточиться не на новых соперниках, а на семье, детях, бизнесе и личных делах.

"Если бы я давал ему совет, то его следующими "соперниками" должны были бы стать жена Екатерина, дочери Мария и Лиза, сыновья, семья, семейные дела и бизнес. Именно этим он должен заниматься сейчас. Ему пора остановиться. Лучше уйти на час раньше, чем опоздать на две минуты. К сожалению, это правда. И это касается не только бокса — это касается всего в жизни. Каждого из нас", — сказал Красюк.

В частности, бывший промоутер боксера отметил, что в жизни и спорте очень важно вовремя уйти. Более того, он отметил, что невозможно победить всех соперников и получить все возможные титулы или деньги, поэтому иногда лучшим решением является завершение карьеры на вершине.

"Ты не можешь выиграть все деньги мира. Ты не можешь побить всех бойцов мира. Но тебе нужно принять это решение. И для мужчины как Усик это очень сложное решение — быть на пике, быть непобежденным и уйти. Но подумай о будущем. Я от всей души желаю ему завершить карьеру на пике и остаться в истории как один из величайших и величайших бойцов всех времен", — пояснил мужчина.

Напомним, что Александр Усик защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC в бою против нидерландского кикбоксера Рико Верховена. Украинец победил соперника в 11 раунде после серии мощных ударов, а рефери остановил поединок. После боя Усик заявил, что посвящает победу украинским защитникам.

Впоследствии после победы над Рико Верховеном немецкий боксер Агит Кабаел, который является временным чемпионом WBC в супертяжелом весе, вышел к Александру Усику и публично вызвал его на бой. Кабаел заявил, что давно ждет возможности встретиться с украинцем в ринге и предложил провести поединок в Германии на большом футбольном стадионе. В ответ Усик пожал ему руку и отметил, что готов выйти на бой при условии надлежащей организации поединка.

Кроме того, Фокус писал, что между Александром Усиком и Рико Верховеном планируется реванш в Нидерландах. В частности, украинский чемпион уже согласился на это предложение.