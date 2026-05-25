"Неможливо перемогти всіх": експромоутер Усика закликав його піти з боксу "на піку кар'єри"

Колишній промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що українському чемпіону варто завершити професійну кар’єру саме зараз — на піку своєї форми та досягнень. На його думку, Усик уже вписав своє ім’я в історію світового боксу, тому настав час приділити увагу сім’ї та особистому життю.

Як розповів колишній промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександра Усика Олександр Красюк в інтерв’ю Boxing King Media, після перемоги українця над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном він порадив боксеру завершити кар’єру.

Під час інтерв’ю журналіст нагадав про можливі варіанти наступних поєдинків Усика. Зокрема, мова йшла про бій проти німецького супертяжа Агіта Кабаєла, який може відбутися в Німеччині та зібрати повний футбольний стадіон. Також обговорювалися потенційний поєдинок із Деонтеєм Вайлдером у Стамбулі та можливий реванш із Ріко Верховеном.

Втім, Красюк наголосив, що не підтримує ідею продовження кар’єри українського чемпіона. За його словами, зараз Усик має зосередитися не на нових суперниках, а на родині, дітях, бізнесі та особистих справах.

"Якби я давав йому пораду, то його наступними "суперниками" мали б стати дружина Катерина, доньки Марія та Ліза, сини, родина, сімейні справи й бізнес. Саме цим він має займатися зараз. Йому час зупинитися. Краще піти на годину раніше, ніж запізнитися на дві хвилини. На жаль, це правда. І це стосується не лише боксу — це стосується всього в житті. Кожного з нас", — сказав Красюк.

Зокрема, колишній промоутер боксера зазначив, що в житті та спорті дуже важливо вчасно піти. Ба більше, він зауважив, що неможливо перемогти всіх суперників і здобути всі можливі титули чи гроші, тому інколи найкращим рішенням є завершення кар’єри на вершині.

"Ти не можеш виграти всі гроші світу. Ти не можеш побити всіх бійців світу. Але тобі потрібно прийняти це рішення. І для чоловіка як Усик це дуже складне рішення — бути на піку, бути непереможеним і піти. Але подумай про майбутнє. Я від щирого серця бажаю йому завершити кар’єру на піку і залишитися в історії як один із найвидатніших і найвеличніших бійців усіх часів", — пояснив чоловік.

Нагадаємо, що Олександр Усик захистив титул чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC у бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Українець переміг суперника в 11 раунді після серії потужних ударів, а рефері зупинив поєдинок. Після бою Усик заявив, що присвячує перемогу українським захисникам.

Згодом після перемоги над Ріко Верховеном німецький боксер Агіт Кабаєл, який є тимчасовим чемпіоном WBC у надважкій вазі, вийшов до Олександра Усика та публічно викликав його на бій. Кабаєл заявив, що давно чекає на можливість зустрітися з українцем у рингу та запропонував провести поєдинок у Німеччині на великому футбольному стадіоні. У відповідь Усик потиснув йому руку та зазначив, що готовий вийти на бій за умови належної організації поєдинку.

Крім того, Фокус писав, що між Олександром Усиком та Ріко Верховеном планується реванш в Нідерландах. Зокрема, український чемпіон уже погодився на цю пропозицію.