Одразу після перемоги над Верховеном: Усика викликали на наступний бій, він погодився (відео)

Німецький профейсійний боксер Агіт Кабаєл, який наразі є тимчасовим чемпіоном WBC у надважкій вазі, вимагає організувати бій проти Олександра Усика.

Кабаєл вийшов на ринг одразу після перемоги Усика над Ріко Верховеном та звернувся до українця, що видно на відео, оприлюдненому в соцмережах.

"Я так довго чекав на цю нагоду, на шанс побитися з тобою, і я готовий. Німеччина чекає на цей бій. Я знаю, що в Німеччині мешкає багато українців. Давай проведемо бій у Німеччині, на стадіоні. Шанувальники боксу хочуть побачити цей поєдинок, давай зробимо це", — сказав Кабаєл Усику, який в цей час пильно на нього дивився.

Після звернення Кабаєла Усик потиснув йому руку та заявив, що готовий до поєдинку, якщо його належним чином організують.

"Давай зробимо це. Без проблем. Якщо все організуютть, я готовий", — наголосив Усик.

Нагадаємо, 24 травня Олександр Усик захистив титул чемпіона світу, здолавши у боксерському поєдинку Ріко Верховена.

