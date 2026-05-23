Бій Олександра Усика та Ріко Верховена: онлайн-трансляція

Цієї ночі в Гізі (Єгипет) відбудеться один з найочікуваніших боксерських поєдинків між українським чемпіоном Олександром Усиком і нідерландцем Ріко Верховеном, легендою кікбоксингу. Фокус триматиме своїх читачів у курсі того, що відбувається цього вечора.

Грандіозний вечір боксу Glory in Giza стартував 23 травня, проте головний бій за участю Усика і Верховена глядачі, найімовірніше, побачать уже після опівночі 24 травня, орієнтовно о 00:30.

WBC санкціонувала цю битву, а переможець отримає унікальний пояс від Всесвітньої боксерської ради. WBA та IBF зарахують цей поєдинок українському боксеру як захист титулів.

12-раундовий поєдинок викликає особливий інтерес через брак досвіду в боксі у Верховена, у якого в активі лише один тріумфальний бій (1 нокаут). Якщо Усик здобуде перемогу, а її йому прогнозують нокаутом, вона стане 25-ю в кар'єрі українця.

Цього ж вечора у спів-головному поєдинку Хамза Шираз битиметься з Алемом Бегічем. Вони розіграють вакантний титул чемпіона WBO у другій середній вазі.

Третім за рангом стане бій Джека Кеттеролла проти Шахрама Гіясова. На кону — вакантний пояс WBA Regular у напівсередній вазі.

На ринг вийде і жіноча пара — Мізукі Хірута проти Маї Соліман.

Поєдинок Усик — Верховен в Україні показуватиме онлайн-телебачення DAZN у форматі pay-per-view, тобто за окрему плату або в рамках відповідного доступу на платформі, а також Київстар ТВ. Платформа транслює повний вечір боксу з усім файткардом.

20:50 За кілька годин до поєдинку чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Альварес поділився прогнозом на бій між абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі Олександром Усиком і нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном, пише Sport.ua. Він упевнений у його достроковому завершенні.

"Прогноз? Усик виграє, звичайно. Нокаут у 4-5 раундах", — сказав мексиканець.

Напередодні він опублікував знімки прогулянок біля пірамід із боксерами, серед яких були й Усик із Верховеном.

Сауль Альварес і зірки боксу напередодні поєдинку Фото: Instagram

21:00 Український боксер Даніель Лапін, володар титулів IBF International і WBA Continental у напівважкій вазі, програв французу Бенджаміну Тані після 13 перемог у кар'єрі. Рефері зупинив бій у четвертому раунді після того, як українець тричі побував у нокдауні.

Голлівудський актор Джейсон Стейтем, який є шанувальником єдиноборств і неодноразово відвідував бої за участю українця, вже "засвітився" в Гізі. Він опублікував у соцмережі фотографії біля пірамід, позуючи разом зі своєю дівчиною, моделлю Роузі Гантінгтон-Вайтлі.

Подейкують, що саме Стейтем звів Усика і Верховена, який, крім спортивної, будує й акторську кар'єру. Він уже встиг знятися в таких фільмах як "Кікбоксер: Помста", "Фільм Ділана Хагенса", "Ласкаво просимо до Нідерландів 3", "Чорний лотос" та інших. На зйомках спортсмен потоваришував із голлівудською зіркою, а в підсумку Стейтем допоміг йому укласти контракт на бій з українцем.

Ріко Верховен у фільмі "Чорний лотос"

Серед глядачів буде чимало і зірок боксу, розповів український журналіст Олександр Чепілко в бесіді з LB.ua.

"Що стосується зірок. До Каїра вже прилетіли такі відомі боксери як: абсолютний чемпіон у трьох вагових категоріях, який нещодавно завершив кар'єру, Теренс Кроуфорд, чинний чемпіон світу WBO Девін Гейні, колишній чемпіон світу, а нині відомий тренер Енді Лі, брат Тайсона Ф'юрі Г'юї Ф'юрі, чемпіон IBF Джай Опетая, тимчасовий чемпіон WBC та претендент на бій з Усиком Агіт Кабаєл та інші. Також тут, звичайно, легендарний анонсер Майкл Баффер, а ще зірки ММА Алістар Оверім, Майкл Пейдж", — перерахував він.

Поєдинок двох спортсменів відбудеться біля підніжжя пірамід. Там уже відбулася битва поглядів між Усиком і Верховеном. Виходячи з місця, обраного для проведення бою, він має всі шанси увійти в історію, адже Єгипет не є боксерською державою. На ринг вийдуть професійний боксер і не менш професійний кікбоксер, що підвищує інтерес до їхнього поєдинку.

Це буде добровільний захист українцем титулу WBC, який Верховен забере собі в разі перемоги. Олександр також захищатиме пояси WBA та IBF: у разі його поразки вони стануть вакантними, оскільки нідерландець не входить до рейтингів цих організацій. Крім того, переможець протистояння отримає спеціальний пояс WBC "Король Нілу".

В арсеналі Верховена — лише один боксерський поєдинок 12 років тому, який він виграв нокаутом, переключившись потім на кікбоксинг. До бою з Усиком він активно готувався останні півроку.

22 травня Усик і Верховен провели традиційну процедуру зважування. У підсумку вага Олександра Усика становила 105,8 кг, Ріко Верховена — 117,3 кг. Відрізняються спортсмени і зростом: українець майже на 5 см нижчий за 196-сантиметрового кікбоксера. Однак, вважає колишній чемпіон світу з боксу за версією WBA В'ячеслав Сенченко, хоч розміри суперника ігнорувати не можна, вони навряд чи допоможуть йому в бою проти досвідченого українця. Усик у бою з такими легендами боксу, як Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа, неодноразово доводив, що техніка б'є грубу силу.

"Навряд чи він зможе щось протиставити Олександру Усику, тому що різниця в майстерності дуже велика. Габарити грають на його користь: він більший, можливо, сильніший удар, але не це стане ключовим. Усе вирішать майстерність і техніка", — зазначив Сенченко в бесіді з LB.ua.

Сам чемпіон більш обережний у своїх прогнозах, з повагою відгукуючись про суперника.

"Верховен — небезпечний хлопець, абсолютний чемпіон у крузервейті. Це хлопець, який володіє не тільки ногами, а й руками теж, це небезпечно. Знаєте, я щоразу повністю сфокусований, тому що він — боєць. Я не розслабляюся типу: "О, це легкі гроші". Ні, він — боєць, тому в мене стовідсоткова концентрація", — сказав він на прес-конференції.

Шанси на перемогу Усика букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,09 (найімовірніший результат — нокаут). На тріумф нідерландця дають 8,00, а на нічию — 26,00. Дострокова перемога Верховена оцінюється в 15,00, а його виграш за очками — у 26,00.

Усик давно є улюбленцем публіки не тільки завдяки своїм досягненням, а й харизмі. Його виходи на ринг — це завжди справжнє шоу з використанням розкішних костюмів від українських дизайнерів. Крім того, він уже не раз розчулював публіку тим, як трепетно ставиться до дружини Катерини, яка практично завжди присутня на його боях.

І цього разу він не зрадив собі, а відповів на дзвінок коханої жінки просто під час прес-конференції.

Катерина Усик уже прилетіла до Єгипту, щоб підтримати чоловіка, і навіть встигла прогулятися біля стародавніх пірамід, показавши фото в соцмережі.