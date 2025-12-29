Зірка боксу Ентоні Джошуа потрапив у масштабну ДТП у Нігерії (відео)

Колишній чемпіон із боксу зазнав травм, коли його Lexus Jeep врізався у вантажівку, що стояла. Двоє людей загинули.

36-річний Ентоні Джошуа перебував в автомобілі Lexus Jeep, коли 29 грудня близько 11-ї години ранку на автомагістралі Лагос-Ібадан у районі Макун він врізався у вантажівку, що стояла, пише Daily Mail.

Ентоні Джошуа потрапив у ДТП

На відеозаписі, опублікованому в інтернеті, колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі сидить без сорочки в розбитому автомобілі серед осколків скла.

Пізніше його бачили сидячим на передньому сидінні машини швидкої допомоги, який розмовляв з офіційними особами. Повідомляють, що Джошуа дістав незначні травми, а ще двоє людей померли на місці події.

Ентоні Джошуа був на задньому сидінні в момент ДТП Фото: Скриншот

Друг Джошуа розповів, що "з ним усе гаразд, але він сильно вражений".

Відео дня

"Ніхто точно не знає, якої шкоди було завдано, але всім вдалося вибратися з-під уламків. Іншим пощастило менше, тому це стало для нього травмувальною подією, яку він намагається пережити", — сказав друг боксера.

Промоутер Джошуа, Едді Херн, повідомив: "Я був у відпустці з сім'єю і прокинувся, дізнавшись про цей інцидент. Ми намагаємося зв'язатися з Ентоні, і поки що не хочемо робити припущення щодо його стану, але, на щастя, судячи з фотографій, з ним усе гаразд. Ми очікуємо додаткової інформації про те, що сталося, і повідомимо подробиці у встановлений термін".

Ентоні Джошуа, схоже, не постраждав Фото: Скриншот

За наявною інформацією, Джошуа перебував за водієм разом зі ще одним пасажиром, коли сталася аварія.

Ентоні Джошуа ледь не загинув у ДТП у Нігерії

На момент події в автомобілі Lexus перебувало четверо осіб, а його охорона слідувала за ним на окремому автомобілі.

Очевидець розповів: "Це був конвой із двох автомобілів: позашляховика Lexus і позашляховика Pajero. Джошуа сидів позаду водія, поруч із ним перебувала ще одна людина. Також поруч із водієм сидів пасажир, отже, у Lexus, який потрапив в аварію, перебувало четверо людей. Його охорона перебувала в машині позаду них".

За його словами, він з іншими перехожими почав допомагати постраждалим, а через кілька хвилин після аварії прибули співробітники Федерального корпусу безпеки дорожнього руху Нігерії.

Ентоні Джошуа одразу після ДТП Фото: Скриншот

Чотири години тому Джошуа опублікував у своєму акаунті в Instagram історію, де він зображений без сорочки на відео, граючи в настільний теніс зі своїм давнім другом Кевіном Айоделе.

Він супроводив відеоролик повідомленням: "Розносимо в пух і прах гравців у настільний теніс".

Очікувалося, що Джошуа проведе бій в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, в лютому 2026 року після того, як цього місяця в Маямі нокаутував у шостому раунді ютубера Джейка Пола.

Після перемоги нокаутом він полетів назад до Великої Британії, а потім вирушив у заплановану поїздку до Нігерії, де, як очікувалося, мав залишитися на тиждень.

Нагадаємо, раніше Ентоні Джошуа сфотографувався з українським прапором у руках, на якому зображено логотип спеціального підрозділу Головного управління розвідки (ГУР) "Артан".

А також Фокус писав про його бій із блогером Джейком Полом, який закінчився для Пола зламаною у двох місцях щелепою.