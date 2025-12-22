Зламана щелепа і пачки доларів: блогер Джейк Пол показав свій гонорар після бою з Ентоні Джошуа

Відомий американський блогер програв в епічному бою і відбувся серйозними травмами. Але, схоже, він однаково щасливий, бо отримав за бій з Ентоні Джошуа купу грошей, з якими він і позував у приватному літаку.

Джейк Пол похвалився своїм виграшем, залишаючи Маямі після операції з відновлення зламаної щелепи, проведеної після його грандіозного поєдинку з Ентоні Джошуа, на який було витрачено близько 184 мільйонів доларів, пише Daily Mail.

Бій Пола та Ентоні Джоуша закінчився зламаною щелепою блогера

Пол витримав шість раундів у Флориді проти колишнього чемпіона світу у важкій вазі, перш ніж його відправили в нокаут жорстоким ударом, після якого виявилося, що у нього зламана щелепа.

Після того, як Пол доїхав до лікарні після бійки, він дізнався, що йому встановлять дві титанові пластини і видалять кілька зубів, а також що після операції йому доведеться сім днів дотримуватися рідкої дієти.

Але 21 грудня Пол, схоже, достатньо оговтався, щоб повернутися додому, і поділився в Instagram фотографією своєї незвичайної поїздки з Флориди.

Джейк Пол повернувся в Маямі з грошима і зброєю Фото: Соцсети

"Американська мрія. Почніть втілювати свою мрію сьогодні. Вірте в неї... ніколи не зупиняйтеся", — написав Джейк Пол.

28-річний блогер позував у приватному літаку в оточенні товстих пачок стодоларових купюр і п'яти гвинтівок, а золотий пістолет він тримав у руках.

Сидіння в літаку були вкриті розкішними пледами від французького модного дому Hermes, а в іншому кінці салону на фото видніються великі сумки від Louis Vuitton.

На другому зображенні в каруселі Пол вибрав свій портрет у дитинстві.

Перед тим як вирушити до лікарні, американський блогер, який вирішив зайнятися боксом, незважаючи на кровотечу після нокауту, заявив в інтерв'ю на рингу: "Я почуваюся добре, це було весело, я люблю цей спорт".

Пізніше Пол опублікував фотографію свого рентгенівського знімка, який підтвердив подвійний перелом щелепи. Він також поділився серією шокуючих зображень і відео у своєму акаунті в Instagram, на яких, судячи з усього, видно зміщення щелепи, а по обличчю стікає кров.

Джейк Пол підтвердив, що візьме перерву в спорті, але планує поборотися за титул чемпіона світу у важкій вазі.

"Я збираюся трохи відпочити. Я шість років наполегливо тренувався. Я візьму перерву. Це приголомшливо. Ми залікуємо зламану щелепу, повернемося і будемо битися із суперниками моєї ваги", — сказав він.

Джейку Полу зламали щелепу на рингу Фото: Соцсети Бій закінчився нокаутом Фото: Соцсети

Блогер додав: "Ентоні Джошуа — відмінний боєць, мене перемогли, але в цьому і суть спорту. Я повернуся і продовжу перемагати. Я вже переміг у всіх сферах життя. Моя сім'я, моя прекрасна наречена, спорт дуже допомогли мені в житті".

Скільки отримали Джейк Пол і Ентоні Джошуа за бій

Загальний призовий фонд склав близько 184 мільйонів доларів. Гонорар був розділений порівну, тобто Джейк Пол отримав близько 92 мільйонів доларів.

Сам Джейк Пол раніше стверджував, що загальний дохід від бою може сягнути 267 мільйонів доларів, що означало б ще вищу виплату (понад 130 млн кожному), однак більшість аналітиків схиляється до цифри в районі 90-100 мільйонів доларів.

Для порівняння, за бій із Майком Тайсоном у листопаді 2024 року Джейк Пол заробив близько 40 мільйонів доларів.

Нагадаємо, сам Ентоні Джошуа заявив, що не збирався щадити блогера, і зазначив, що дехто "просто напрошується на нокаут".

Раніше Фокус писав про те, як пройшов бій між Ентоні Джошуа і Джейком Полом.