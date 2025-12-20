Ентоні Джошуа зламав щелепу Джейку Полу: блогера госпіталізували (відео)

20 грудня в Маямі відбувся масштабний вечір професійного боксу. Головною подією турніру став поєдинок між колишнім чемпіоном світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа та популярним блогером і боксером Джейком Полом, який продовжує кидати виклик еліті боксерського світу.

Бій завершився достроково — Джошуа нокаутував Пола в шостому раунді. Під час поєдинку американець двічі опинявся в нокдауні, а після закінчення зустрічі повідомив про серйозну травму — перелом щелепи у двох місцях.

Бокс Ентоні Джошуа Джейк Пол — блогеру зламали щелепу

Через травму блогер не був присутній на післяматчевій пресконференції та був терміново доставлений до лікарні. Пізніше він опублікував у соцмережах відео і рентгенівський знімок, на якому видно зміщення зубів і підтверджений перелом. Свій пост Пол підписав із властивою йому іронією.

"Подвійний перелом щелепи. Дайте мені Канело через десять днів", — написав блогер.

Генеральний директор промоутерської компанії Most Valuable Promotions Нікіса Бідаріан повідомив, що стан Пола стабільний.

"З ним усе гаразд, він самостійно дістався до лікарні. Переломи щелепи — досить поширена травма в боксі та ММА. За оцінками лікарів, відновлення займе від чотирьох до шести тижнів", — зазначив Бідаріан.

Попри важку поразку і травму, Джейк Пол уже дав зрозуміти, що не збирається завершувати кар'єру і має намір повернутися на ринг.

"Я почуваюся добре, це було здорово, я люблю цей спорт. Я виклався на повну, це неймовірно. Я отримав величезне задоволення, спасибі всім уболівальникам. Ентоні Джошуа — відмінний боєць, мене перемогли, але в цьому і суть спорту. Я повернуся і продовжу перемагати. Я збираюся трохи відпочити. Я шість років працював не покладаючи рук, а тепер візьму перерву. Це приголомшливо", — відповів Пол журналістам.

Після поєдинку Ентоні Джошуа відповів на запитання журналістів і прокоментував хід бою. Британця запитали, чи розчарований він тим, що не зумів завершити поєдинок раніше.

"Я бачу, як Едді Херн (промоутер Джошуа — ред) говорить мені, щоб я його зараз же добив. Як я вже сказав, мені потрібно провести цьому хлопцеві системний розбір. Я знаю, який він боєць. Коли приходить час, деякі люди просто напрошуються на нокаут", — відповів боксер.

На запитання про те, чи заподіяв йому Джейк Пол біль, колишній чемпіон світу відповів гранично жорстко.

"Я відмовляюся отримувати травми. Я відмовляюся програвати. Це бокс, мене будуть бити. Ніхто не заподіяв мені болю, це просто те, чим ми займаємося. Зрештою, буде один переможець, і це я. Молодець, Джейк", — додав він.

Нагадаємо, бій британського суперважковаговика Ентоні Джошуа проти відомого американського блогера і боксера Джейка Пола закінчився достроковою перемогою британця. У шостому раунді Пол пропустив серію ударів і був відправлений у нокаут.