Энтони Джошуа сломал челюсть Джейку Полу: блогера госпитализировали (видео)

20 декабря в Майами состоялся масштабный вечер профессионального бокса. Главным событием турнира стал поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и популярным блогером и боксером Джейком Полом, который продолжает бросать вызов элите боксерского мира.

Бой завершился досрочно — Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде. По ходу поединка американец дважды оказывался в нокдауне, а после окончания встречи сообщил о серьезной травме — переломе челюсти в двух местах.

Бокс Энтони Джошуа Джейк Пол — блогеру сломали челюсть

Из-за травмы блогер не присутствовал на послематчевой пресс-конференции и был срочно доставлен в больницу. Позже он опубликовал в соцсетях видео и рентгеновский снимок, на котором видно смещение зубов и подтвержденный перелом. Свой пост Пол подписал с присущей ему иронией.

"Двойной перелом челюсти. Дайте мне Канело через десять дней", — написал блогер.

Генеральный директор промоутерской компании Most Valuable Promotions Никиса Бидариан сообщил, что состояние Пола стабильное.

"С ним все в порядке, он самостоятельно добрался до больницы. Переломы челюсти — довольно распространенная травма в боксе и ММА. По оценкам врачей, восстановление займет от четырех до шести недель", — отметил Бидариан.

Бокс Энтони Джошуа Джейк Пол — комментарий блогера

Несмотря на тяжелое поражение и травму, Джейк Пол уже дал понять, что не собирается завершать карьеру и намерен вернуться на ринг.

"Я чувствую себя хорошо, это было здорово, я люблю этот спорт. Я выложился на полную, это невероятно. Я получил огромное удовольствие, спасибо всем болельщикам. Энтони Джошуа — отличный боец, меня победили, но в этом и суть спорта. Я вернусь и продолжу побеждать. Я собираюсь немного отдохнуть. Я шесть лет работал не покладая рук, а теперь возьму перерыв. Это потрясающе", – ответил Пол журналистам.

Бокс Энтони Джошуа Джейк Пол — комментарий спортсмена

После поединка Энтони Джошуа ответил на вопросы журналистов и прокомментировал ход боя. Британца спросили, разочарован ли он тем, что не сумел завершить поединок раньше.

"Я вижу, как Эдди Херн (промоутер Джошуа — ред) говорит мне, чтобы я его сейчас же добил. Как я уже сказал, мне нужно провести этому парню системный разбор. Я знаю, какой он боец. Когда приходит время, некоторые люди просто напрашиваются на нокаут", — ответил боксер.

На вопрос о том, причинил ли ему Джейк Пол боль, бывший чемпион мира ответил предельно жестко.

"Я отказываюсь получать травмы. Я отказываюсь проигрывать. Это бокс, меня будут бить. Никто не причинил мне боли, это просто то, чем мы занимаемся. В конце концов, будет один победитель, и это я. Молодец, Джейк", — добавил он.

Напомним, бой британского супертяжеловеса Энтони Джошуа против известного американского блогера и боксера Джейка Пола закончился досрочной победой британца. В шестом раунде Пол пропустил серию удар и был отправлен в нокаут.