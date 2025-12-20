Результат боя Джошуа – Пол: поединок продлился шесть раундов и закончился нокаутом (видео)

В Майами на арене Kaseya Centre завершился крупный вечер бокса от компании Most Valuable Promotions, главным событием которого стал бой британского супертяжеловеса Энтони Джошуа против известного американского блогера и боксера Джейка Пола.

Для Джошуа этот поединок стал первым выходом на ринг с сентября 2024 года. Изначально Джейк Пол должен был провести выставочный бой с чемпионом мира в легком весе Джервонтой Дэвисом, однако переговоры сорвались. В итоге американец получил самый серьезный вызов в карьере — профессиональный бой против экс-чемпиона мира и одного из самых титулованных супертяжеловесов современности. О том как проходил поединок рассказали спортивные обозреватели The New York Times.

Поединок был запланирован в 8-раундовом формате и проходил на увеличенном ринге. Эксперты практически единогласно прогнозировали досрочную победу Джошуа, однако Джейк Пол заявлял о намерении сотворить один из крупнейших апсетов в истории бокса.

Последний бой Джошуа — ход поединка

С первых минут боя американец действовал максимально осторожно, стараясь держать дистанцию и избегать сближений. Джошуа не форсировал события, но уже в стартовом раунде продемонстрировал разницу в классе, несколько раз точно пробив правой рукой.

По мере развития поединка преимущество британца только росло. В четвертом раунде Джейк Пол впервые оказался на настиле ринга, однако нокдаун зафиксирован не был. Рефери ограничился устным предупреждением.

В пятом раунде стало заметно, что Пол сильно устал. Уходить с дистанции ему становилось все сложнее, и Джошуа начал уверенно доставать соперника. Американец попытался идти в размены, но это привело к двум полноценным нокдаунам — Пол оба раза поднялся и дотянул до гонга.

Последний бой Джошуа закончился нокаутом

Шестой раунд стал последним. Энтони Джошуа продолжил методично доминировать, тогда как Пол фактически остановился. Британец оформил третий нокдаун, после которого блогер сумел подняться, но вскоре пропустил очередную серию ударов. Следующее падение стало финальным — Джейк Пол не смог продолжить бой. Таким образом, Энтони Джошуа одержал победу нокаутом в шестом раунде.

"Это было не лучшее выступление. Я хотел прижать его к земле и причинить ему боль. Мне потребовалось больше времени, чем я ожидал. Джейк Пол действительно хорошо себя показал, и он заслуживает похвалы. Для этого нужен настоящий мужчина, и он заслуживает уважения за свои попытки. Но сегодня вечером он столкнулся с настоящим бойцом", – сказал после боя Джошуа.

Ранее Джейк Пол вызывал на бой по правилам ММА боксера Александра Усика. Украинец ответил на вызов и написал в соцсетях, что будет ждать соперника “в клетке”.