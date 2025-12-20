Результат бою Джошуа — Пол: поєдинок тривав шість раундів і закінчився нокаутом (відео)

У Маямі на арені Kaseya Centre завершився великий вечір боксу від компанії Most Valuable Promotions, головною подією якого став бій британського суперважковаговика Ентоні Джошуа проти відомого американського блогера і боксера Джейка Пола.

Для Джошуа цей поєдинок став першим виходом на ринг із вересня 2024 року. Спочатку Джейк Пол мав провести виставковий бій із чемпіоном світу в легкій вазі Джервонтою Девісом, проте переговори зірвалися. У підсумку американець отримав найсерйозніший виклик у кар'єрі — професійний бій проти ексчемпіона світу й одного з найтитулованіших суперважковаговиків сучасності. Про те як проходив поєдинок розповіли спортивні оглядачі The New York Times.

Поєдинок був запланований у 8-раундовому форматі та проходив на збільшеному рингу. Експерти практично одноголосно прогнозували дострокову перемогу Джошуа, однак Джейк Пол заявляв про намір створити один із найбільших апсетів в історії боксу.

Останній бій Джошуа — хід поєдинку

З перших хвилин бою американець діяв максимально обережно, намагаючись тримати дистанцію та уникати зближень. Джошуа не форсував події, але вже у стартовому раунді продемонстрував різницю в класі, кілька разів точно пробивши правою рукою.

У міру розвитку поєдинку перевага британця тільки зростала. У четвертому раунді Джейк Пол уперше опинився на настилі рингу, проте нокдаун зафіксовано не було. Рефері обмежився усним попередженням.

У п'ятому раунді стало помітно, що Пол сильно втомився. Йти з дистанції йому ставало дедалі складніше, і Джошуа почав упевнено діставати суперника. Американець спробував іти в обміни, але це призвело до двох повноцінних нокдаунів — Пол обидва рази піднявся і дотягнув до гонгу.

Останній бій Джошуа закінчився нокаутом

Шостий раунд став останнім. Ентоні Джошуа продовжив методично домінувати, тоді як Пол фактично зупинився. Британець оформив третій нокдаун, після якого блогер зумів піднятися, але невдовзі пропустив чергову серію ударів. Наступне падіння стало фінальним — Джейк Пол не зміг продовжити бій. Таким чином, Ентоні Джошуа здобув перемогу нокаутом у шостому раунді.

"Це був не найкращий виступ. Я хотів притиснути його до землі і заподіяти йому біль. Мені знадобилося більше часу, ніж я очікував. Джейк Пол дійсно добре себе показав, і він заслуговує на похвалу. Для цього потрібен справжній чоловік, і він заслуговує на повагу за свої спроби. Але сьогодні ввечері він зіткнувся зі справжнім бійцем", — сказав після бою Джошуа.

Раніше Джейк Пол викликав на бій за правилами ММА боксера Олександра Усика. Українець відповів на виклик і написав у соцмережах, що чекатиме на суперника "у клітці".