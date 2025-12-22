Сломанная челюсть и пачки долларов: блогер Джейк Пол показал свой гонорар после боя с Энтони Джошуа

Известный американский блогер проиграл в эпичном бое и отделался серьезными травмами. Но, похоже, он все равно счастлив, так как получил за бой с Энтони Джошуа кучу денег, с которыми он и позировал в частном самолете.

Джейк Пол похвастался своим выигрышем, покидая Майами после операции по восстановлению сломанной челюсти, проведенной после его грандиозного поединка с Энтони Джошуа, на который было потрачено около 184 миллионов долларов, пишет Daily Mail.

Бой Пола и Энтони Джоуша закончился сломанной челюстью блогера

Пол выдержал шесть раундов в Флориде против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе, прежде чем был отправлен в нокаут жестоким ударом, после которого оказалось, что у него сломана челюсть.

После того, как Пол доехал до больницы после драки, он узнал, что ему установят две титановые пластины и удалят несколько зубов, а также что после операции ему придется семь дней соблюдать жидкую диету.

Відео дня

Но 21 декабря Пол, похоже, достаточно оправился, чтобы вернуться домой, и поделился в Instagram фотографией своей необычной поездки из Флориды.

Джейк Пол вернулся в Майами с деньгами и оружием Фото: Соцсети

"Американская мечта. Начните воплощать свою мечту сегодня. Верьте в нее… никогда не останавливайтесь", — написал Джейк Пол.

28-летний блогер позировал в частном самолете в окружении толстых пачек стодолларовых купюр и пяти винтовок, а золотой пистолет он держал в руках.

Сиденья в самолете были покрыты роскошными пледами от французского модного дома Hermes, а в другом конце салона на фото виднеются большие сумки от Louis Vuitton.

На втором изображении в карусели Пол выбрал свой портрет в детстве.

Перед тем как отправиться в больницу, американский блогер, который решил заняться боксом, несмотря на кровотечение после нокаута, заявил в интервью на ринге: "Я чувствую себя хорошо, это было весело, я люблю этот спорт".

Позже Пол опубликовал фотографию своего рентгеновского снимка, подтвердившего двойной перелом челюсти. Он также поделился серией шокирующих изображений и видео в своем аккаунте в Instagram, на которых, судя по всему, видно смещение челюсти, а по лицу стекает кровь.

Джейк Пол подтвердил, что возьмет перерыв в спорте, но планирует побороться за титул чемпиона мира в тяжелом весе.

"Я собираюсь немного отдохнуть. Я шесть лет упорно тренировался. Я возьму перерыв. Это потрясающе. Мы залечим сломанную челюсть, вернемся и будем драться с соперниками моего веса", — сказал он.

Джейку Полу сломали челюсть на ринге Фото: Соцсети Бой закончился нокаутом Фото: Соцсети

Блогер добавил: "Энтони Джошуа — отличный боец, меня победили, но в этом и суть спорта. Я вернусь и продолжу побеждать. Я уже победил во всех сферах жизни. Моя семья, моя прекрасная невеста, спорт очень помогли мне в жизни".

Сколько получили Джейк Пол и Энтони Джошуа за бой

Общий призовой фонд составил около 184 миллионов долларов. Гонорар был разделен поровну, то есть Джейк Пол получил около 92 миллионов долларов.

Сам Джейк Пол ранее утверждал, что общий доход от боя может достигнуть 267 миллионов долларов, что означало бы еще более высокую выплату (более 130 млн каждому), однако большинство аналитиков склоняется к цифре в районе 90–100 миллионов долларов.

Для сравнения, за бой с Майком Тайсоном в ноябре 2024 года Джейк Пол заработал около 40 миллионов долларов.

Напомним, сам Энтони Джошуа заявил, что не собирался щадить блогера, и отметил, что некоторые "просто напрашиваются на нокаут".

Ранее Фокус писал о том, как прошел бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом.