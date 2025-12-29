Звезда бокса Энтони Джошуа попал в масштабную ДТП в Нигерии (видео)

Бывший чемпион по боксу получил травмы, когда его Lexus Jeep врезался в стоящий грузовик. Два человека погибли.

36-летний Энтони Джошуа находился в автомобиле Lexus Jeep, когда 29 декабря около 11 часов утра на автомагистрали Лагос-Ибадан в районе Макун он врезался в стоящий грузовик, пишет Daily Mail.

Энтони Джошуа попал в ДТП

На видеозаписи, опубликованной в интернете, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе сидит без рубашки в разбитом автомобиле среди осколков стекла.

Позже его видели сидящим на переднем сиденье машины скорой помощи и разговаривающим с официальными лицами. Сообщается, что Джошуа получил незначительные травмы, а еще два человека скончались на месте происшествия.

Энтони Джошуа был на заднем сидении в момент ДТП Фото: Скриншот

Друг Джошуа рассказал, что "с ним все в порядке, но он сильно потрясен".

"Никто точно не знает, какой ущерб был нанесен, но всем удалось выбраться из-под обломков. Другим повезло меньше, поэтому это стало для него травмирующим событием, которое он пытается пережить", — сказал друг боксера.

Промоутер Джошуа, Эдди Херн, сообщил: "Я был в отпуске с семьей и проснулся, узнав об этом инциденте. Мы пытаемся связаться с Энтони, и пока не хотим строить предположения о его состоянии, но, к счастью, судя по фотографиям, с ним все в порядке. Мы ожидаем дополнительной информации о произошедшем и сообщим подробности в установленный срок".

Энтони Джошуа, похоже, не пострадал Фото: Скриншот

По имеющейся информации, Джошуа находился за водителем вместе с еще одним пассажиром, когда произошла авария.

Энтони Джошуа едва не погиб в ДТП в Нигерии

На момент происшествия в автомобиле Lexus находились четыре человека, а его охрана следовала за ним на отдельном автомобиле.

Очевидец рассказал: "Это был конвой из двух автомобилей: внедорожника Lexus и внедорожника Pajero. Джошуа сидел позади водителя, рядом с ним находился еще один человек. Также рядом с водителем сидел пассажир, таким образом, в попавшем в аварию Lexus находилось четыре человека. Его охрана находилась в машине позади них".

По его словам, он с другими прохожими начал помогать пострадавшим, а через несколько минут после аварии прибыли сотрудники Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии.

Энтони Джошуа сразу после ДТП Фото: Скриншот

Четыре часа назад Джошуа опубликовал в своем аккаунте в Instagram историю, где он запечатлен без рубашки на видео, играющим в настольный теннис со своим давним другом Кевином Айоделе.

Он сопроводил видеоролик сообщением: "Разносим в пух и прах игроков в настольный теннис".

Ожидалось, что Джошуа проведет бой в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в феврале 2026 года после того, как в этом месяце в Майами нокаутировал в шестом раунде ютубера Джейка Пола.

После победы нокаутом он улетел обратно в Великобританию, а затем отправился в запланированную поездку в Нигерию, где, как ожидалось, должен был остаться на неделю.

Напомним, ранее Энтони Джошуа сфотографировался с украинским флагом в руках, на котором изображен логотип специального подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Артан".

А также Фокус писал о его бое с блогером Джейком Полом, который закончился для Пола сломанной в двух местах челюстью.