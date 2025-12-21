С логотипом спецподразделения ГУР: Энтони Джошуа сфотографировался с флагом Украины (фото)

Британский боксер и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа сфотографировался с украинским флагом в руках, на котором изображен логотип специального подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Артан".

Джошуа тренировался в команде украинского боксера Александра Усика, и 20 декабря провел бой с блогером Джейком Полом, в котором одержал победу. Фотографию победителя выложили на странице подразделения в Instagram.

В заметке рассказали, где и как тренировался боксер, добавив, что победа Джошуа в поединке "не стала случайностью".

"Энтони Джошуа готовился к бою в команде Александра Усика — в пространстве, где каждое движение имеет вес, а время формирует характер", — отметили в "Артане".

"Артан" | Джошуа сфотографировался с флагом Украины

Также в спецподразделении ГУР отметили, что Джошуа держит украинский флаг "не как трофей", а "как символ".

"Сегодня наш флаг держат победители. Не как трофей — как символ. Потому что флаги не поднимают случайные люди", — говорится в заметке.

Бой Энтони Джошуа с Джейком Полом: что известно

20 декабря обозреватели The New York Times рассказали, что на арене Kaseya Centre в Майами состоялся бой британского супертяжеловеса Энтони Джошуа против известного американского блогера и боксера Джейка Пола. Шестой раунд боя стал последним, когда Джошуа нокаутировал Пола, после чего тот не смог продолжить бой.

После окончания боя Джейк Пол сообщил, что получил серьезную травму во время боя — перелом челюсти в двух местах. Из-за этого его срочно доставили в больницу.

Напомним, 16 декабря оккупационный канал сообщил, что россияне конфисковали имущество Александра Усика в Крыму.

Также 14 декабря пресс-служба Федерации бокса Украины рассказала, что умер украинский боксер Богдан Процишин: его не стало за неделю до дня рождения.