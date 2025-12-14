За неделю до дня рождения: умер украинский боксер Богдан Процишин

В возрасте 37 лет умер украинский боксер, участвовавший в телешоу "Ты чемпион", Богдан Процишин.

У него осталась жена и двое сыновей, сообщила пресс-служба Федерации бокса Украины.

"Отошел в вечность украинский боксер Богдан Процишин. Он выступал на профессиональном уровне, имел звание мастера спорта по боксу и участвовал в боксерском шоу "Ты чемпион", — говорится в сообщении.

Что именно стало причиной смерти не уточняется.

20 декабря Богдану бы исполнилось бы 38 лет. Он выступал в первой средней весовой категории.

Отметим, что Процишин провел более 20 профессиональных поединков и одержал 8 побед, три из которых нокаутом. 14 боев завершились поражением.

Богдан Процишин Фото: Ми - Україна

